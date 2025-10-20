O pană majoră de internet a afectat peste o mie de companii, site-uri, jocuri și aplicații, la nivel global / Filmul evenimentelor: Cum s-a desfășurat totul timp de patru ore?

O pană majoră de internet a afectat peste o mie de companii, site-uri, jocuri și aplicații, la nivel global, inclusiv Amazon, Snapchat și Vodafone UK. Problemele au început în această dimineață, iar din cauza unor erori pornite de la Amazon Web Services.

UPDATE 16:54 Scurtă recapitulare: Cum s-a desfășurat totul pe parcursul a patru ore?

O întrerupere care a afectat mai multe servicii critice furnizate de gigantul de cloud computing Amazon Web Services a blocat luni dimineață sute de platforme din întreaga lume.

Snapchat, Reddit, Roblox și Lloyds Bank s-au numărat printre aplicațiile și site-urile web care au înregistrat mii de raportări de la utilizatori care au semnalat probleme – platforma de monitorizare Downdetector afirmând că a înregistrat peste 6,5 milioane de raportări la nivel global, afectând peste 1.000 de companii.

Primele raportări privind problemele au apărut pe Downdetector în jurul orei 11 dimineața (ora României). Până la ora 12:00, mii de utilizatori raportau probleme cu totul, de la boxele Alexa produse de Amazon la HMRC, Coinbase, Duolingo, Fortnite, HMRC, Lloyds Bank, Roblox și multe altele.

În jurul acelei ore, Amazon Web Services a informat utilizatorii că investighează erorile serviciului său în centrele de date din nordul Virginiei.

Între timp, pe măsură ce tot mai multe persoane încercau să înceapă lucrul, amploarea problemei a devenit evidentă.

Au fost semnalate cozi lungi la aeroportul La Guardia din New York, deoarece chioșcurile de check-in păreau să nu funcționeze, iar un cititor a declarat pentru Sky News că aeroportul din Tenerife accepta numai plăți în numerar.

La două ore de la întrerupere, AWS a publicat o actualizare în care anunța că inginerii săi identificaseră cauza problemei: conexiunea dintre clienți și unul dintre serviciile sale nu funcționa, ceea ce provoca un efect de domino.

Douăzeci de minute mai târziu, inginerii au declarat că au aplicat o soluție și că se observau „semne timpurii de recuperare”.

În lumea exterioară, problemele au continuat. Un cititor Sky News a declarat că întreruperea „ne-a perturbat dimineața la serviciu. Sunt tehnician IT și majoritatea software-ului nostru a căzut complet, ceea ce a cauzat o mare întârziere”.

La ora 13:35 (ora României), inginerii AWS au declarat că problema de bază a fost rezolvată. Au avertizat că vor mai exista probleme, deoarece în cursul dimineții se acumulaseră cereri restante, dar au remediat cauza principală a problemei.

Curând, Lloyds Bank a precizat că serviciile sale bancare online reveneau online, iar aplicații precum Duolingo au început să elimine mesajele de eroare pentru utilizatori.

Deși întreruperea pare să fie în mare parte rezolvată, experții spun că amploarea și impactul acesteia au evidențiat riscul ca multe companii să se bazeze în mare măsură pe un singur furnizor dominant pentru infrastructura vitală.

UPDATE 15:15 Reddit susține că serviciile sale funcționează în parametri normali. Potrivit unei postări pe platforma X, platforma de social media a declarat că monitorizează rezultatele unei remedieri introduse de angajații săi.

BBC relatează că, potrivit Downdetector, numărul de rapoarte primite la nivel global până în prezent a crescut la peste 6,5 milioane, afectând peste 1.000 de companii.

UPDATE 14:37 Reddit se confruntă cu probleme în timp ce alte servicii își revin

În timp ce multe alte site-uri par să-și revină după problemele Amazon Web Services, Reddit înregistrează în mod curios o creștere a numărului de raportări din partea utilizatorilor, scrie BBC.

Downdetector a înregistrat peste 5.000 de rapoarte la scurt timp după ora 13:00 – când alte site-uri au început să-și revină – majoritatea problemelor semnalate afectând aplicația sa. Conform Reddit, infrastructura companiei se confruntă în prezent cu „performanțe degradate”.

„Ne confruntăm cu un nivel ridicat de erori și investigăm în prezent problema”, menționează compania, într-o postare. Unii dintre cei care au încercat să acceseze subredditurile platformei au primit un mesaj care îi informa că platforma primește „prea multe solicitări”.

Nu este clar de ce Reddit se confruntă cu probleme acum, când alte platforme îți revin. Nu se știe cu exactitate dacă acest lucru are legătură cu întreruperea serviciilor Amazon sau dacă este o problemă independentă.

UPDATE 13:55 Amazon Web Services susține că problema de bază a fost „complet atenuată”, iar majoritatea operațiunilor serviciului AWS funcționează în mod normal. Compania susține că unele solicitări „pot fi încetinite în timp ce lucrăm la rezolvarea completă”.

UPDATE 13:10 Încep să apară tot mai multe rapoarte privind companiile afectate. Spre exemplu, operatorii de telecomunicații AT&T, Verizon și T-Mobile sunt afectați, potrivit celor mai recente date publicate de Downdetector. Totodată, Sky News relatează că și aeroportul LaGuardia din New York este afectat, presa locală raportând cozi lungi la ghișeele de check-in, deoarece chioșcurile păreau să cedeze și aplicațiile nu funcționau. Unele rezervări nu au fost afișate pe aplicațiile companiilor aeriene, iar clienții s-au plâns pe rețelele sociale că nu și-au putut lăsa bagajele, a raportat CNBC.

Cu toate acestea, Amazon susține că încă observă „recuperarea în majoritatea serviciilor AWS afectate. Compania afirmă că serviciile globale și caracteristicile care se bazează pe zona afectată a activității sale s-au redresat, de asemenea. Problemele provin de la centrul său de date din Virginia de Nord, o zonă denumită „US-EAST-1” de către companie.

UPDATE 12:43 Downdetector, platforma de monitorizare a întreruperilor deținută de Ookla, a declarat pentru BBC că a văzut mai mult de patru milioane de rapoarte de probleme la nivel global doar în această dimineață, mai mult decât dublu față de 1,8 milioane de rapoarte pe care le vede într-o zi întreagă a săptămânii în mod normal.

„La 06:56 UTC (02:56 AM EDT) utilizatorii au început să raporteze probleme cu AWS, în special cu regiunea East 1 din SUA”, a declarat acesta. Începând cu 09:50 AM BST (08:50 UTC), peste 500 de companii, din toate cele 66 de site-uri ale noastre, raportează probleme”, a declarat Downdetector pentru BBC.

UPDATE 12:30 Amazon transmite că sunt „semne de revenire” a aplicațiilor. Compania susține că cele mai multe solicitări „ar trebui să fie acum acceptate. Continuăm să rezolvăm o serie de cereri aflate în așteptare”.

Lista aplicațiilor afectate

UPDATE 12:15 Nici rețeaua de socializare Reddit nu funcționează corespunzător. Pe unele subreddit-uri, se preconizează un timp de așteptare de peste trei minute. AWS a declarat că a identificat „o potențială cauză principală” pentru problemele care au cauzat întreruperea masivă a internetului din această dimineață.

„Am identificat o potențială cauză principală a ratelor de eroare pentru API-urile DynamoDB în regiunea US-EAST-1. Pe baza investigației noastre, problema pare să fie legată de rezoluția DNS a punctului final al API DynamoDB în US-EAST-1”, a declarat compania într-o actualizare.

Rezoluția DNS înseamnă procesul care permite companiilor să se conecteze la serverele sale. AWS a declarat că lucrează la „mai multe căi paralele pentru a accelera recuperarea”. Sky News transmite că un număr mare de aplicații sunt afectate de problemele AWS. Printre cele mai importante se numără:

Rețele de socializare : Snapchat, Signal, Zoom, WhatsApp;

: Snapchat, Signal, Zoom, WhatsApp; Aplicații pentru productivitate : Slack, Canva, Smartsheet;

: Slack, Canva, Smartsheet; Jocuri și aplicații de gaming : Epic Games Store, PlayStation Network, Rocket League, Clash of Clans, Fortnite, Roblox, Pokemon Go;

: Epic Games Store, PlayStation Network, Rocket League, Clash of Clans, Fortnite, Roblox, Pokemon Go; Aplicații financiare : Coinbase, Halifax, Bank of Scotland, Lloyds Bank;

: Coinbase, Halifax, Bank of Scotland, Lloyds Bank; Altele: Fitness Pal, Life360, Wordle, Duolingo, Peloton, HBO Max, Amazon Prime Video.

O listă extinsă cu aplicațiile afectate poate fi consultată aici: Amazon, Amazon Alexa, Amazon Music, Amazon Prime Video, Amazon Web Services, Ancestry, Asana, Atlassian, Bank of Scotland, Blink Security, BT, Canva, Clash Of Clans, Clash Royale, Coinbase, Dead By Daylight, Duolingo, EE, Epic Games Store, Eventbrite, Flickr, Fortnite, Halifax, Hay Day, HMRC, IMDB, Jira, Life360, Lloyds Bank, My Fitness Pal, Peloton, Perplexity AI, PlayStation Network, Pokemon Go, Ring, Roblox, Rocket League, Signal, Sky, Slack, Smartsheet, Snapchat, Square, Tidal, WhatsApp, Wordle, Xero, Zoom.

UPDATE 12:00 Amazon Web Services spune că inginerii săi au fost „implicați imediat” de îndată ce au observat problema și „lucrează activ” la remedierea acesteia și la găsirea cauzei principale. Compania publică actualizări periodice pe pagina sa de sănătate a serviciului și a promis o altă actualizare foarte curând, transmite Sky News.

UPDATE 11:50 Aplicația de detectare a defecțiunilor website-urilor Downdetector arată că sunt afectate, printre alte site-uri, și platforma de streaming HBO Max, serviciul de ride sharing Lyft și magazinul digital de jocuri Epic Games Store. Totodată Coinbase, cel mai mare custode de bitcoin din lume și cea mai mare bursă de criptomonede din SUA, a declarat clienților că „toate fondurile sunt în siguranță” în timpul întreruperilor din această dimineață.

Printre serviciile afectate se numără și câteva instituții bancare, precum Halifax, Bank of Scotland și Lloyds Bank, potrivit Sky News. De asemenea, BBC relatează că și serviciul de mesagerie Signal este afectat de această problemă, alături de alte aplicații precum Zoom, dar și autoritatea fiscală, de plăți și vamală a Regatului Unit (HM Revenue & Customs).

ȘTIREA INIȚIALĂ Potrivit Downdetector, există peste 2.000 de rapoarte privind întreruperea Amazon Web Services numai în SUA. Pe pagina sa de stare a serviciului, compania a declarat că a observat „rate de eroare crescute” și întârzieri cu „mai multe servicii AWS”. CEO-ul Perplexity, Aravind Srinivas, susține într-o postare pe X că nici Perplexity nu este disponibil.

Cauza problemelor ar fi o întrerupere majoră în cadrul Amazon Web Service. AWS alimentează inclusiv Amazon Alexa sau Fortnite, iar operatorul de telecomunicații Vodafone UK este și el afectat de problemă. Compania raportează că mai multe servicii sunt „afectate” de probleme operaționale și că societatea „investighează creșterea ratelor de eroare și a latențelor pentru mai multe servicii AWS în regiunea US-EAST-1” deși întreruperile afectează și serviciile din alte regiuni la nivel global.

Tabloul de bord AWS a raportat pentru prima dată că problemele afectează regiunea US-EAST-1 la 3:11AM ET. O actualizare publicată la 3:51AM ET ar putea afecta, de asemenea, capacitatea de a crea bilete de asistență prin Centrul de asistență AWS sau API-ul de asistență.

„Suntem angajați activ și lucrăm atât pentru a atenua problema, cât și pentru a înțelege cauza principală. Vom oferi o actualizare în 45 de minute, sau mai devreme dacă avem informații suplimentare de împărtășit”, a declarat Amazon.

Paralelele cu picajul CrowdStrike de anul trecut

Anul trecut, gigantul american de securitate cibernetică CrowdStrike a blocat accidental o parte a lumii atunci când și-a actualizat software-ul și a introdus o eroare. Deși compania a avut nevoie de doar 78 de minute pentru a identifica problema și a începe să implementeze o soluție, impactul întreruperii a durat mult mai mult.

Întreruperea a afectat 8,5 milioane de dispozitive Microsoft Windows, iar compania a fost dată în judecată de proprii acționari, precum și de Delta Airlines, după ce aceasta a anulat mii de zboruri din cauza întreruperii.

Zborurile au fost anulate sau întârziate, iar pasagerii au rămas blocați deoarece sistemele companiilor aeriene au fost scoase din funcțiune sau personalul a fost nevoit să scrie de mână biletele de îmbarcare și etichetele pentru bagaje.