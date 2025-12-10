dark
Campaniile de impersonare a ANAF continuă, avertizează DNSC

10 decembrie 2025
laptop-internet
Photo by Philipp Katzenberger on Unsplash
Campaniile de impersonare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale, continuă, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), transmite Agerpres.

„Atenţie: continuă campaniile de impersonare ANAF, în care atacatorii folosesc e-mailuri false, inclusiv adrese care par oficiale sau provin din domenii dubioase, pentru a convinge utilizatorii că au un „sold disponibil” sau o „rambursare de taxe”. Atacatorii trimit mesaje cu denumiri înşelătoare precum „ANAF RO” şi expeditori suspecţi, iar link-urile redirecţionează către pagini frauduloase, unde victimele sunt îndemnate să introducă CNP-ul, numărul de telefon, datele cardului şi să autorizeze tranzacţii false”, a transmis instituţia, pe pagina oficială de socializare.

În acest sens, specialiştii au o serie de recomandări esenţiale pentru utilizatori: verificaţi cu atenţie adresa expeditorului, chiar dacă mesajul pare oficial; fiţi atenţi la emailuri provenite din domenii externe, în special „.de”; nu accesaţi linkuri suspecte şi nu introduceţi date personale sau bancare; asiguraţi-vă că vă aflaţi întotdeauna pe site-ul oficial ANAF; contactaţi imediat banca dacă aţi oferit informaţii sensibile.

Totodată, reprezentanţii DNSC menţionează că orice tentativă de fraudă poate fi raportată la numărul de telefon 1911 sau pe platforma pnrisc.dnsc.ro.

