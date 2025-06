„Concediați, anchetați, judecați”: Un analist îl îndeamnă pe Trump să ia măsuri împotriva angajaților DOGE / Acesta se teme că echipa lui Musk a compromis sistemele informatice federale

Președintele Donald Trump a amenințat că va escalada conflictul cu miliardarul Elon Musk, anulând subvențiile și contractele federale ale aliatului său de lungă durată, în timp ce Musk îl critică pe Trump și atacă proiectul său de lege privind reducerea impozitelor, care se află în prezent în dezbatere în Senat, transmite Raw Story. Un analist se teme însă că echipa DOGE a miliardarului a compromis sistemele informatice federale.

Van Jones a declarat, într-o emisiune CNN, că administrația Trump ar trebui să înceapă să investigheze angajații pe care Musk i-a adus în guvern prin intermediul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE).

„Uitați, sunt câteva lucruri”, a spus Jones. „Unul este că, după cum știți, puterea pe care o are încă Elon Musk este semnificativă. Cineva a spus că Trump mai are trei ani și jumătate, iar Elon are 40. Este miliardar. Are un plan pe termen lung”, a adăugat el.

„Cred că Elon Musk a spus asta”, a intervenit prezentatorul Anderson Cooper.

„Elon are dreptate”, a spus Jones.

Angajații DOGE: O Amenințare?

„Dar cealaltă parte este că acei angajați DOGE… sunt foarte periculoși. Dacă Donald Trump este inteligent, primul lucru pe care îl va face este să concedieze, să investigheze și să îi urmărească în justiție pe toți oamenii lui Elon care sunt în tot guvernul și care descarcă date chiar acum de pe laptopurile lor”, a mai spus Jones.

„Crezi că ar trebui să îi urmărească în justiție?”, l-a presat Cooper.

„Ascultă, nu cred că ceea ce fac ei este legal”, a răspuns Jones. „Mulți dintre ei nu au autorizațiile necesare. Și cred că, dacă vei investiga, vei descoperi că au încărcat date pe servere, ceea ce este greșit, este un lucru greșit. Așadar, cred că ar trebui să existe cu siguranță o investigație în acest sens. Dacă Donald Trump este inteligent, avantajul pe care îl are Elon este că el a plecat, copiii lui nu. Ei sunt încă acolo. Așadar, în această luptă, dacă va fi o luptă în care Donald Trump va ieși învingător pe termen scurt, trebuie să se ia de DOGE. Pe termen lung, va trebui să fure Partidul Republican pentru a face față unui Elon Musk care promite să cheltuiască bani acum și peste zece ani”, a mai spus analistul.