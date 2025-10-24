DNSC anulează procedura de atribuire a contractului pentru evaluare nivelului de maturitate în securitate cibernetică, pentru circa 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anulat procedura de atribuire a unui contract estimat la 51,32 milioane de lei (fără TVA) pentru o perioadă de 10 luni, destinat evaluării și creşterii maturităţii în securitate cibernetică pentru circa 1.000 de entităţi-cheie din mediul economic şi administraţia publică, scrie Profit.ro.
Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro
- articolul continuă mai jos -
Obiectul contractului viza:
- analiza, revizuirea şi documentarea necesităţilor de competenţe în securitate cibernetică şi consecinţele acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei şi societăţii.
- evaluarea, documentarea şi monitorizarea nivelului de maturitate în securitate cibernetică (la nivel operațional, tehnologic, de competenţe) pentru circa 1.000 de actori economici şi din administraţia publică (inclusiv companii, IMM-uri, şcoli, spitale, organisme ale administraţiei centrale şi locale).
- elaborarea şi livrarea unui set de instrumente şi servicii guvernamentale pentru creşterea nivelului de maturitate în securitate cibernetică pentru entităţile vizate.
Procedura a fost lansată cu finanţare din planul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Motivul anulării: la termenul limită pentru depunerea ofertelor, niciun ofertant nu a criptat partea de ofertă financiară şi/sau nu a îndeplinit toţi factorii de evaluare electronici relevanţi pentru procedură, conform DNSC.
DNSC este instituţia responsabilă pentru securitatea cibernetică la nivel naţional, având rolul de a proteja infrastructurile critice în domeniul spaţiului virtual.