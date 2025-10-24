DNSC anulează procedura de atribuire a contractului pentru evaluare nivelului de maturitate în securitate cibernetică, pentru circa 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a anulat procedura de atribuire a unui contract estimat la 51,32 milioane de lei (fără TVA) pentru o perioadă de 10 luni, destinat evaluării și creşterii maturităţii în securitate cibernetică pentru circa 1.000 de entităţi-cheie din mediul economic şi administraţia publică, scrie Profit.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Obiectul contractului viza:

analiza, revizuirea şi documentarea necesităţilor de competenţe în securitate cibernetică şi consecinţele acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei şi societăţii.

evaluarea, documentarea şi monitorizarea nivelului de maturitate în securitate cibernetică (la nivel operațional, tehnologic, de competenţe) pentru circa 1.000 de actori economici şi din administraţia publică (inclusiv companii, IMM-uri, şcoli, spitale, organisme ale administraţiei centrale şi locale).

elaborarea şi livrarea unui set de instrumente şi servicii guvernamentale pentru creşterea nivelului de maturitate în securitate cibernetică pentru entităţile vizate.

Procedura a fost lansată cu finanţare din planul Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Motivul anulării: la termenul limită pentru depunerea ofertelor, niciun ofertant nu a criptat partea de ofertă financiară şi/sau nu a îndeplinit toţi factorii de evaluare electronici relevanţi pentru procedură, conform DNSC.

DNSC este instituţia responsabilă pentru securitatea cibernetică la nivel naţional, având rolul de a proteja infrastructurile critice în domeniul spaţiului virtual.