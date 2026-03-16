Piața românească de securitate cibernetică, estimată în prezent la aproximativ 200 de milioane de euro, este prea mică raportat la nevoile reale ale societății, a declarat luni Gabriel Dinu, adjunctul directorului Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică.

„Piața românească de securitate cibernetică, estimată undeva pe la 200 de milioane de euro, este insuficientă. Securitatea cibernetică costă, iar una dintre modalitățile prin care împingem societatea înainte este reglementarea”, a afirmat Dinu în cadrul evenimentului Cybersecurity Forum, potrivit Agerpres.

Oficialul a subliniat că autoritățile lucrează în prezent la implementarea Directiva NIS2, care va extinde obligațiile de securitate cibernetică pentru un număr mult mai mare de organizații.

La finalul procesului, peste 5.000 de entități din România, posibil chiar până la 10.000, ar urma să fie obligate să aplice reguli stricte pentru a atinge un nivel minim de securitate cibernetică.

Potrivit lui Dinu, precedenta reglementare, Directiva NIS1, a introdus pentru prima dată obligații în acest domeniu pentru anumite organizații din România, însă implementarea a avut rezultate mixte.

Noua directivă extinde responsabilitățile, inclusiv la nivelul managementului companiilor, și impune raportarea incidentelor de securitate cibernetică.

„Implementarea responsabilității la nivelul managementului organizațiilor este esențială dacă vrem să generăm o schimbare reală”, a explicat oficialul DNSC.

În același timp, extinderea obligațiilor de raportare ar putea oferi autorităților o imagine mai clară asupra impactului real al incidentelor cibernetice în societate.

O altă reglementare importantă menționată de Dinu este EU Cyber Resilience Act, care va obliga producătorii de software și hardware să adopte principiul „secure by design”, adică să integreze măsuri de securitate încă din faza de dezvoltare a produselor.

Potrivit oficialului, respectarea acestor standarde ar putea deveni o oportunitate pentru producătorii români de tehnologie, deoarece produsele certificate cu marcajul CE vor avea un nivel mai ridicat de încredere pe piața europeană.

Evenimentul Cybersecurity Forum, organizat de Financial Intelligence, a abordat teme precum criminalitatea cibernetică, cyberintelligence, tentativele de fraudă prin deepfake sau vishing.