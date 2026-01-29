Eurostat: România, la coada Europei în privința adoptării măsurilor de protecție online

România se află la coada clasamentului în ceea ce privește comportamentul utilizatorilor de internet din Uniunea Europeană legat de protecția datelor personale, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Statisticile arată că doar 56% dintre utilizatorii de internet din România au adoptat cel puțin o măsură pentru a-și gestiona accesul la datele cu caracter personal în mediul online. Procentul plasează România pe unul dintre ultimele locuri în Uniune, alături de Slovenia și Bulgaria.

Prin comparație, la nivelul UE, aproape trei sferturi dintre utilizatori (76,9%) au declarat că au luat măsuri pentru protejarea datelor personale în 2025. Aceasta reprezintă o creștere de 3,7 puncte procentuale față de 2023, când ponderea era de 73,2%.

Cele mai frecvente acțiuni raportate de utilizatorii europeni includ refuzul utilizării datelor personale în scopuri publicitare, opțiune aleasă de 58,8% dintre respondenți, precum și limitarea accesului la datele de localizare, menționată de 56,2%. Ambele tipuri de măsuri au cunoscut creșteri semnificative în ultimii doi ani, de 4,5%, respectiv 5,4%.

Tot mai mulți utilizatori aleg, de asemenea, să restricționeze accesul la profilurile de pe rețelele sociale sau la spațiile de stocare online partajate, această practică fiind adoptată de 46% dintre utilizatorii de internet din UE.

În ceea ce privește comportamentele preventive, 39% dintre utilizatori au verificat nivelul de securitate al site-urilor înainte de a furniza date personale, iar 37,6% au declarat că au citit politicile de confidențialitate înainte de a accepta partajarea informațiilor.

La polul opus clasamentului se află Finlanda, unde peste 92% dintre utilizatori au adoptat măsuri de protecție a datelor, urmată de Țările de Jos și Cehia, ambele cu peste 90%. Cele mai scăzute niveluri de implicare au fost raportate în România (56%), Slovenia (57,4%) și Bulgaria (62%).