Germania se opune spargerii criptării și respinge legea „chat control”

Germania și Luxemburg s-au alăturat listei țărilor care se opun controversatului proiect de lege privind scanarea materialelor cu abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM- child sexual abuse material).

Conform celor mai recente date, opt țări se opun acum proiectului de lege supranumit „Controlul chat-urilor”. Pe lângă Germania și Luxemburg, acestea sunt Austria, Belgia, Republica Cehă, Finlanda, Țările de Jos și Polonia.

Totuși, conform aceleiași surse, paisprezece state membre ale UE susțin deja public proiectul de lege, doar patru țări fiind încă indecise la momentul redactării acestui articol (Estonia, Grecia, România și Slovenia).

Germania a trasat o linie clară în dezbaterea în curs privind propunerea de regulament „Chat Control” a UE, declarând că nu va susține măsuri care subminează criptarea comunicațiilor private, potrivit Cyberinsider.

Poziția, confirmată într-o reuniune a Comitetului digital al Bundestagului la începutul acestei săptămâni, s-ar putea dovedi decisivă în viitoarele negocieri ale Consiliului UE, unde controversata lege se confruntă cu o opoziție din ce în ce mai mare.

Propunerea, cunoscută oficial sub denumirea de Regulamentul privind prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor (CSAR), este în discuție la Bruxelles de peste trei ani. Aceasta ar impune furnizorilor de servicii de mesagerie și de găzduire să implementeze tehnologii de scanare capabile să detecteze atât materialele cunoscute, cât și cele necunoscute care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM). În timp ce președinția daneză a Consiliului UE a făcut din acest regulament o prioritate absolută, intervenția Germaniei evidențiază profundele divergențe dintre statele membre.

În cadrul sesiunii comitetului, un reprezentant al Ministerului Federal de Interne a recunoscut amploarea alarmantă a exploatării online a copiilor și necesitatea unui cadru juridic european unificat. Cu toate acestea, ea a subliniat că Berlinul nu poate aproba niciun plan care impune încălcarea criptării end-to-end, semnalând o respingere directă a unuia dintre aspectele cele mai controversate ale proiectului. În schimb, Germania va lucra la un compromis care să protejeze atât siguranța copiilor, cât și comunicațiile private.

Ministerul Justiției a adoptat o poziție și mai fermă în ceea ce privește confidențialitatea, avertizând că propunerile constituie „intruziuni grave” în drepturile cetățenilor. Oficialii au făcut referire la jurisprudența existentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care a respins în mod constant măsurile de păstrare a datelor fără discriminare. Aceștia au susținut că orice reglementare care permite scanarea pe scară largă a mesajelor private ar fi probabil respinsă în urma unei revizuiri judiciare, cu excepția cazului în care respectă strict principiile proporționalității și necesității.

Poziția Germaniei vine la doar câteva zile după ce peste 500 de criptografi și cercetători în domeniul securității din 34 de țări au denunțat public regulamentul ca fiind imposibil de aplicat din punct de vedere tehnic și periculos din punct de vedere democratic. Oamenii de știință au avertizat că scanarea obligatorie la nivelul clientului ar transforma fiecare smartphone într-un dispozitiv de supraveghere, plin de vulnerabilități exploatabile și predispus la rate ridicate de avertizări fals pozitive.

Pentru UE, miza este mare. Paisprezece state membre, printre care Danemarca, Franța și Spania, susțin propunerea, dar se formează o minoritate de blocare, Austria, Belgia, Țările de Jos și Finlanda opunându-se deja. Refuzul Germaniei de a face compromisuri în privința criptării ar putea înclina balanța atunci când miniștrii vor vota pe 14 octombrie.

Berlinul a clarificat că protejarea comunicațiilor private nu este negociabilă

Presiunea politică este amplificată de expirarea iminentă a regulamentului provizoriu al UE privind CSAM, care oferă un cadru temporar pentru furnizori pentru a detecta materialele abuzive. Fără un acord privind CSAR, UE riscă să piardă chiar și aceste măsuri limitate. Cu toate acestea, Berlinul a clarificat că protejarea comunicațiilor private nu este negociabilă, chiar și sub presiunea intensă de a extinde puterile de supraveghere.

Până când se va cunoaște rezultatul legislativ, europenii preocupați de confidențialitate ar trebui să continue să utilizeze servicii cu angajamente transparente privind criptarea end-to-end și să evite platformele care nu pot garanta confidențialitatea datelor.

Propunerea daneză introduce noi obligații pentru toate serviciile de mesagerie care operează în Europa de a scana chat-urile utilizatorilor, chiar dacă acestea sunt criptate, în căutarea materialelor CSAM cunoscute și necunoscute. O măsură care a atras critici puternice atât din rândul politicienilor, cât și din industria tehnologică.

În mod crucial, scanarea obligatorie este de așteptat să aibă loc direct pe dispozitiv înainte ca mesajele să fie criptate, vizând URL-urile, imaginile și videoclipurile partajate. Doar conturile guvernamentale și militare sunt excluse din domeniul de aplicare al proiectului de lege.

Criptarea este tehnologia responsabilă de codificarea comunicațiilor noastre online într-o formă ilizibilă pentru a preveni accesul neautorizat.

Aplicațiile de mesagerie criptată, precum Signal sau WhatsApp, furnizorii de e-mail securizat, precum Proton Mail, și cele mai bune servicii VPN se bazează toate pe criptarea end-to-end pentru a se asigura că comunicațiile noastre rămân private între expeditor și destinatar – end-to-end.

Și România ar trebui să se opună acestui proiect

În timp ce forțele de ordine consideră această protecție un obstacol în timpul anchetelor, experții în drepturi digitale, criptografii și tehnologii continuă să avertizeze că o ușă ascunsă ar putea duce la supraveghere în masă, creând în același timp vulnerabilități de securitate pe care chiar și infractorii și guvernele ostile le-ar putea exploata.

Un recent raport arata ca democrația este sub asediu la nivel mondial. În SUA deja aceasta a dispărut de facto, zilnic este atacată și demontată bucată cu bucată și Europa a rămas ultimul bastion. Forțele de ordine flutură CSAM ca sperietoare pentru legiferarea unor măsuri abuzive. Cei care cu inocență susțin că nu au nimic de ascuns trebuie să deschidă ochii și să vadă adevăratul pericol reprezentat de scanarea tuturor dispozitivelor înainte de criptare și distrugerea criptării end-to-end. Acestea sunt măsuri de control și opresiune fasciste și antidemocratice.