Google acceptă să plătească 68 de milioane de dolari pentru a închide un proces privind presupusa spionare a utilizatorilor prin asistentul vocal

Google a acceptat să plătească 68 de milioane de dolari pentru a soluționa un proces colectiv în care compania este acuzată că asistentul său vocal, Google Assistant, ar fi înregistrat ilegal conversații ale utilizatorilor fără consimțământul acestora.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acordul de soluționare a fost încheiat fără ca Google să admită vreo încălcare a legii. Cu toate acestea, în plângerea depusă în instanță, reclamanții susțin că Google ar fi „interceptat și înregistrat în mod ilegal și intenționat comunicații confidențiale ale persoanelor, fără acordul acestora”, potrivit informațiilor citate de Reuters.

Documentele din proces mai arată că datele obținute în urma acestor înregistrări ar fi fost transmise, în mod eronat, către terți, inclusiv pentru difuzarea de reclame personalizate și alte scopuri comerciale. Reclamanții susțin că utilizatorii nu au fost informați în mod adecvat cu privire la aceste practici.

Cazul s-a concentrat asupra așa-numitelor „activări false”, situații în care Google Assistant s-ar fi pornit automat și ar fi început să înregistreze conversații fără ca utilizatorii să fi rostit în mod intenționat cuvântul de activare. Potrivit acuzațiilor, aceste activări accidentale au dus la captarea unor discuții private, fără știrea persoanelor vizate.

Suspiciunile legate de faptul că dispozitivele inteligente ar putea „asculta” utilizatorii fără consimțământ nu sunt noi în Statele Unite. De-a lungul anilor, aceste temeri au alimentat mai multe investigații și acțiuni în justiție împotriva marilor companii din sectorul tehnologic.

Un precedent notabil a fost înregistrat în 2021, când Apple a acceptat să plătească 95 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzații similare, potrivit cărora asistentul vocal Siri ar fi înregistrat conversații private fără ca utilizatorii să fi activat în mod deliberat funcția.

Google, la fel ca alți giganți din domeniul tehnologiei, s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase litigii legate de confidențialitatea datelor. În 2025, compania a acceptat să plătească 1,4 miliarde de dolari statului Texas pentru a închide două procese distincte, în care era acuzată că a încălcat legislația locală privind protecția datelor personale.