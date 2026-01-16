dark
Gruparea de hackeri „Black Basta”, vizată de anchetatori: percheziţii în Ucraina şi mandat pe numele liderului

Redacția TechRider
16 ianuarie 2026
Sursa foto: Pexels
Autorităţile germane au anunţat declanşarea unei operaţiuni internaţionale împotriva unei grupări de criminalitate cibernetică, care a inclus percheziţii în Ucraina şi emiterea unui mandat de arestare pe numele liderului reţelei, un cetăţean rus în vârstă de 35 de ani, relatează dpa, citată de Agerpres.

Potrivit anchetatorilor, gruparea cunoscută sub numele „Black Basta” a desfăşurat, între martie 2022 şi februarie 2025, atacuri ransomware prin care a infectat reţele informatice, a sustras date sensibile şi a cerut răscumpărări pentru deblocarea sistemelor.

În această perioadă, peste 100 de companii şi instituţii din Germania – inclusiv spitale şi agenţii guvernamentale – ar fi fost şantajate, alături de aproximativ 600 de alte organizaţii din întreaga lume.

Activitatea reţelei ar fi generat venituri ilegale de cel puţin 100 de milioane de euro, dintre care peste 20 de milioane ar proveni din Germania, potrivit unui comunicat comun al Serviciului central pentru combaterea criminalităţii cibernetice (ZIT) şi Oficiului federal de poliţie criminală (BKA).

În urma investigaţiilor, autorităţile judiciare germane au emis un mandat de căutare internaţională pe numele presupusului lider al grupării, Oleg Evghenievici Nefedov.

Totodată, în Ucraina au avut loc percheziţii la locuinţele a doi suspecţi, de unde au fost ridicate probe relevante pentru anchetă. Operaţiunile au fost realizate cu sprijinul poliţiei informatice ucrainene şi al parchetului general, în regiunile Ivano-Frankivsk şi Lvov din vestul ţării.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

