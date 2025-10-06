Guvernul SUA vrea monitorizare 24/7 a rețelelor sociale pentru a vâna persoane vizate de deportare

Agenția pentru Imigrație și Vamă din Statele Unite (ICE) plănuiește o extindere fără precedent a capacităților sale de supraveghere online, prin formarea unei echipe care să monitorizeze continuu rețelele sociale, 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, anunță Wired.

Conform documentelor federale, agenția intenționează să angajeze aproape 30 de contractori privați care vor fi însărcinați să analizeze postări, fotografii și mesaje de pe platforme precum Facebook, TikTok, Instagram, YouTube și Reddit. Toate aceste date vor fi transformate în informații operative pentru identificarea și arestarea persoanelor vizate de deportare.

Programul, aflat deocamdată în faza de „cerere de informații”, este o etapă preliminară menită să testeze interesul firmelor private înainte de lansarea unei licitații oficiale. Chiar și în acest stadiu, planurile ICE sunt ambițioase. Agenția dorește un contractor capabil să asigure personal 24/7, să proceseze cazuri cu termene extrem de scurte și să pună la dispoziție cele mai performante instrumente software de supraveghere disponibile pe piață.

Centrul de greutate al operațiunii va fi reprezentat de două baze de analiză: National Criminal Analysis and Targeting Center din Williston, Vermont, și Pacific Enforcement Response Center din Santa Ana, California. Primul va gestiona cazurile din estul SUA, iar al doilea va funcționa neîntrerupt pentru coordonarea regiunii vestice. În Vermont, vor lucra aproximativ 12 contractori, printre care un manager de program și zece analiști, iar în California o echipă mai numeroasă de 16 persoane va menține o prezență constantă, cu cel puțin un analist senior și trei cercetători în fiecare tură.

Aceste echipe vor funcționa ca adevărate „brațe de informații” ale diviziei Enforcement and Removal Operations, responsabilă de aplicarea politicilor de imigrație. Contractanții vor primi ponturi și cazuri noi, vor cerceta identitățile online ale persoanelor vizate și vor compila dosare ce vor fi folosite ulterior în operațiunile de teren.

Lista platformelor care vor fi monitorizate este amplă, și va acoperi toate rețelele sociale majore, dar și site-uri mai puțin cunoscute, inclusiv platforme străine precum VKontakte din Rusia. În plus, analiștii vor avea acces la baze de date comerciale precum LexisNexis Accurint și Thomson Reuters CLEAR, care reunesc informații din registre imobiliare, facturi, evidențe auto și alte surse de date personale.

Planul prevede termene stricte pentru procesarea informațiilor. Cazurile urgente, precum posibile amenințări la adresa securității naționale, vor trebui analizate în maximum 30 de minute, cele prioritare în cel mult o oră, iar restul în cursul aceleiași zile. ICE estimează că cel puțin 75% dintre dosare vor trebui finalizate în aceste termene, iar contractorii de top vor fi așteptați să atingă o rată de eficiență de 95%.

Agenția intenționează, de asemenea, să integreze inteligența artificială în procesul de supraveghere, solicitând firmelor interesate să propună soluții de automatizare a identificării de persoane și activități suspecte. ICE a rezervat peste un milion de dolari anual pentru achiziția celor mai noi instrumente tehnologice de supraveghere.

Deși ICE nu a oferit încă un comentariu oficial, planul a stârnit îngrijorări majore printre organizațiile pentru drepturile civile și protecția datelor. În trecut, publicația The Intercept a dezvăluit că agenția analizase posibilitatea de a implementa un sistem automat care să detecteze „sentimente negative” față de ICE și să identifice utilizatori considerați predispuși la violență. Alte investigații au arătat că ICE folosește deja programe avansate de recunoaștere facială și baze de date construite de compania Palantir Technologies, care filtrează populații întregi și generează automat liste de posibile ținte. Noul program ar adăuga informații directe din social media în această bază, amplificând gradul de automatizare a procesului.

Documentele interne subliniază că analiștii nu vor avea voie să creeze conturi false, să interacționeze direct cu utilizatori sau să stocheze date pe servere proprii, toate activitățile fiind limitate la infrastructura ICE. Totuși, cazuri anterioare arată că asemenea restricții pot fi ușor încălcate.

În 2024, ICE a încheiat un contract de două milioane de dolari cu compania israeliană de spyware Paragon, al cărei produs principal, Graphite, ar putea pătrunde în aplicații criptate precum WhatsApp și Signal. Acordul a fost suspendat de administrația Biden, dar reactivat în august 2025, sub noua administrație Trump.

Organizații precum Electronic Privacy Information Center (EPIC) și American Civil Liberties Union (ACLU) au acuzat ICE că, prin cumpărarea de baze de date comerciale și utilizarea indirectă a datelor de localizare colectate din aplicații mobile, ocolește procedurile legale care ar impune un mandat judecătoresc.

Programul de supraveghere permanentă a rețelelor sociale reprezintă cel mai recent episod dintr-o serie de inițiative similare lansate de ICE în ultimii ani. Dacă va fi implementat în forma actuală, el ar marca o nouă etapă în transformarea agenției într-un actor de intelligence digital, cu puteri extinse asupra spațiului online și cu implicații majore pentru libertatea de exprimare și dreptul la viață privată în Statele Unite.