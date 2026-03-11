Un server al Biroului Federal de Investigații (FBI) din New York a fost accesat neautorizat în februarie 2023, permițând unui hacker străin să consulte fișiere legate de investigația privind Jeffrey Epstein, potrivit unor persoane familiare cu dosarul și documente publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA, citate de Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Incidentul a avut loc la o unitate tehnică a FBI responsabilă cu analiza probelor digitale, unde un agent al biroului ar fi lăsat un server vulnerabil în timpul manipulării dovezilor.

Intruziunea a fost descoperită a doua zi, când agentul a observat un fișier text ce indica acces neautorizat pe rețea.

Ancheta internă a evidențiat activitate neobișnuită pe server, inclusiv „răsfoirea unor fișiere” din cadrul investigației Epstein, însă documentele nu precizează exact ce date au fost vizualizate sau dacă au fost descărcate.

FBI a caracterizat incidentul drept un „eveniment cibernetic izolat”, afirmând că accesul a fost restricționat și rețeaua securizată, iar investigația rămâne în curs.

Potrivit persoanelor citate, actorul responsabil este considerat un infractor cibernetic și nu un reprezentant al vreunui guvern străin.

Identitatea, naționalitatea și motivațiile hackerului nu sunt cunoscute, iar nici nu se știe dacă autoritățile l-au identificat sau urmărit după breșă.

Sursele spun că hackerul nu ar fi realizat inițial că accesase un server al unei agenții de aplicare a legii și ar fi lăsat un mesaj în care se arăta deranjat de prezența unor imagini de abuz asupra copiilor pe dispozitiv, amenințând că va raporta incidentul autorităților.

FBI ar fi purtat o discuție video cu persoana respectivă, prezentându-și legitimațiile pentru a o convinge că reprezentau chiar biroul federal.

Documentele Departamentului Justiției sunt parțial cenzurate sau încă sub sigiliu, în pofida unei legi care cerea publicarea lor integrală, notează Reuters. Autoritățile au spus că anumite informații rămân ascunse pentru a proteja identitățile victimelor sau pentru a nu periclita investigații în desfășurare.

Jeffrey Epstein, finanțist american condamnat pentru infracțiuni sexuale, a murit în 2019 în închisoare, în timp ce era anchetat pentru trafic de minori.

Ancheta FBI asupra legăturilor și documentelor sale a generat interes internațional din cauza conexiunilor cu persoane influente.