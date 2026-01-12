Instagram a transmis, printr-o postare pe platforma X (fostul Twitter), că nu a existat nicio breșă de securitate în sistemele sale, după apariția unor informații potrivit cărora datele a aproximativ 17,5 milioane de utilizatori ar fi fost compromise.

Reprezentanții rețelei sociale, deținute de Meta, au precizat că situația a fost generată de „o problemă” care a permis unei părți externe să solicite trimiterea de e-mailuri de resetare a parolei pentru un număr limitat de conturi, fără a avea însă acces la datele acestora.

„Am rezolvat o problemă care permitea unei părți externe să solicite e-mailuri de resetare a parolei pentru unele persoane”, a transmis compania, adăugând că utilizatorii pot ignora mesajele primite, prezentând scuze pentru eventualele neplăceri create.

Instagram nu a oferit detalii suplimentare despre natura exactă a vulnerabilității sau despre identitatea părții externe implicate.

We fixed an issue that let an external party request password reset emails for some people. There was no breach of our systems and your Instagram accounts are secure. You can ignore those emails — sorry for any confusion. — Instagram (@instagram) January 11, 2026

Acuzațiile inițiale au pornit de la Malwarebytes

Reacția vine după ce compania de securitate cibernetică Malwarebytes a susținut inițial că a descoperit o breșă de securitate „ținută sub preș”, prin care ar fi fost expuse datele personale a 17,5 milioane de utilizatori. Potrivit informațiilor publicate de producătorul de soluții antivirus, un set de date care ar conține nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice și alte informații personale ar fi fost scos la vânzare pe dark web.

În acest context, Instagram insistă că nu a existat un acces neautorizat la datele utilizatorilor și că incidentul se limitează la trimiterea abuzivă de solicitări pentru resetarea parolelor.

Deocamdată, compania nu a precizat dacă investighează în continuare cazul sau dacă va furniza informații suplimentare pentru a clarifica diferențele dintre poziția sa și afirmațiile făcute de Malwarebytes.