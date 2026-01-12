dark
Instagram respinge acuzațiile privind o breșă majoră de securitate și spune că utilizatorii pot ignora e-mailurile suspecte

Redacția TechRider
12 ianuarie 2026
Aplicația Instagram în meniul de aplicații al unui telefon
Photo by Brett Jordan on Unsplash
Instagram a transmis, printr-o postare pe platforma X (fostul Twitter), că nu a existat nicio breșă de securitate în sistemele sale, după apariția unor informații potrivit cărora datele a aproximativ 17,5 milioane de utilizatori ar fi fost compromise.

Reprezentanții rețelei sociale, deținute de Meta, au precizat că situația a fost generată de „o problemă” care a permis unei părți externe să solicite trimiterea de e-mailuri de resetare a parolei pentru un număr limitat de conturi, fără a avea însă acces la datele acestora.

„Am rezolvat o problemă care permitea unei părți externe să solicite e-mailuri de resetare a parolei pentru unele persoane”, a transmis compania, adăugând că utilizatorii pot ignora mesajele primite, prezentând scuze pentru eventualele neplăceri create.

Instagram nu a oferit detalii suplimentare despre natura exactă a vulnerabilității sau despre identitatea părții externe implicate.

Acuzațiile inițiale au pornit de la Malwarebytes

Reacția vine după ce compania de securitate cibernetică Malwarebytes a susținut inițial că a descoperit o breșă de securitate „ținută sub preș”, prin care ar fi fost expuse datele personale a 17,5 milioane de utilizatori. Potrivit informațiilor publicate de producătorul de soluții antivirus, un set de date care ar conține nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice și alte informații personale ar fi fost scos la vânzare pe dark web.

În acest context, Instagram insistă că nu a existat un acces neautorizat la datele utilizatorilor și că incidentul se limitează la trimiterea abuzivă de solicitări pentru resetarea parolelor.

Deocamdată, compania nu a precizat dacă investighează în continuare cazul sau dacă va furniza informații suplimentare pentru a clarifica diferențele dintre poziția sa și afirmațiile făcute de Malwarebytes.

