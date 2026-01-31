WhatsApp a introdus un nou mod de securitate, denumit „Setări stricte ale contului” sau modul „lockdown”, conceput pentru a proteja utilizatorii împotriva atacurilor cibernetice avansate, relatează Engadget și TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Funcția va fi disponibilă treptat în următoarele săptămâni. Odată activat, modul „lockdown” limitează interacțiunile cu persoane necunoscute: blochează fișiere media și atașamente de la contacte nesigure, dezactivează apelurile primite de la persoane care nu se află în lista de contacte și restricționează cine vă poate adăuga în grupuri sau vede fotografia de profil, starea online și detaliile „despre”.

„Pentru cei câțiva utilizatori – cum ar fi jurnaliștii sau personalitățile publice – care ar putea avea nevoie de protecție extremă împotriva atacurilor cibernetice sofisticate și țintite, lansăm această nouă funcție”, a declarat Will Cathcart, șeful WhatsApp.

WhatsApp subliniază că modul este recomandat doar pentru utilizatorii expuși atacurilor țintite, deoarece astfel de campanii cibernetice sunt rare și, de obicei, derulate de entități naționale. Malware-ul sofisticat, precum Pegasus, poate fi ascuns în fișiere aparent inofensive și folosit pentru a spiona telefoanele, inclusiv prin acces la cameră, microfon și locație.

Pentru a activa modul „lockdown”:

Accesați Setări Selectați Confidențialitate Mergi la Avansat Activați Setări stricte ale contului

WhatsApp avertizează că majoritatea utilizatorilor nu sunt ținta unor astfel de atacuri și că funcția este destinată celor care consideră că ar putea fi expuși la riscuri cibernetice sofisticate.