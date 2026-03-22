Un atac cibernetic asupra unei companii americane specializate în etiloteste auto a provocat un efect neașteptat: mii de șoferi din SUA nu își mai pot porni mașinile.

Este vorba despre Intoxalock, un furnizor de dispozitive montate direct pe sistemul de pornire al vehiculelor, utilizate de persoanele obligate legal să demonstreze că nu au consumat alcool înainte de a conduce. În urma atacului, compania a confirmat că o parte dintre sisteme au fost oprite intenționat.

„Am luat măsuri pentru a opri temporar unele dintre sistemele noastre, ca măsură de precauție”, a declarat pentru TechCrunch purtătorul de cuvânt al companiei, Rachael Larson.

Pe site-ul oficial, Intoxalock admite că „se confruntă în prezent cu întreruperi”, însă consecințele sunt mult mai vizibile în teren. De altfel, problema nu ține doar de accesul la platforme digitale, ci de funcționarea efectivă a mașinilor.

Aceste dispozitive trebuie calibrate periodic, la câteva luni. Numai că, în contextul atacului, compania nu mai poate realiza aceste proceduri. Iar de aici apar blocajele.

În practică, dacă termenul de calibrare este depășit, mașina pur și simplu nu mai pornește.

Pe Reddit au apărut deja numeroase mesaje de la utilizatori care spun că au rămas blocați, fără posibilitatea de a-și folosi vehiculele. Situația este confirmată și de presa locală din mai multe state americane.

În Maine, de exemplu, șoferii au raportat cazuri în care nu au mai putut porni mașinile. Iar în Massachusetts, un service auto din Middleboro a declarat pentru WCVB 5 Boston că are vehicule parcate în curte de zile întregi din cauza acestei probleme.

Fenomenul nu este izolat. Relatări similare vin din întreaga țară, din New York până în Minnesota, ceea ce sugerează o problemă extinsă, nu doar punctuală.

Intoxalock nu a oferit detalii despre natura exactă a atacului.

Nu este clar dacă este vorba despre ransomware, o breșă de securitate sau alt tip de incident. De asemenea, compania nu a precizat dacă a fost contactată de atacatori sau dacă există o cerere de răscumpărare.

Un alt semn de întrebare important: când se va rezolva situația. Pentru moment, nu există un termen estimativ pentru revenirea la normal.

Potrivit propriilor date, tehnologia Intoxalock este utilizată în 46 de state și deservește aproximativ 150.000 de șoferi în fiecare an. În aceste condiții, impactul atacului ar putea fi mult mai mare decât pare la prima vedere.