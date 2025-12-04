dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
4 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Ministrul de interne din Columbia denunţă prezenţa pe telefonul său a softului de spionaj Pegasus

Redacția TechRider
4 decembrie 2025
pegasus hack telefon spionaj supraveghere
Sursa foto: Unsplash/ Aleks Marinkovic
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Ministrul columbian de interne din Columbia Armando Benedetti, a afirmat miercuri că telefonul său a fost infectat prin softul de spionaj Pegasus, în plin scandal în care sunt implicate serviciile de informaţii, informează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Benedetti a explicat că a angajat o societate privată pentru a stabili dacă telefonul său fusese infectat cu malware. „Această verificare arată că Pegasus este prezent”, a declarat el în cursul unui interviu la W Radio, adăugând pentru a-şi explica alegerea că avusese „puţină încredere într-o agenţie de stat pentru a efectua o verificare a telefonului său mobil”.

Serviciile de informaţii columbiene au ajuns în atenţia publică după ce presa a dezvăluit convorbiri ale acestora cu şeful unei gherile, sugerând o presupusă infiltrare a rebelilor în înalte sfere guvernamentale.

„Presupunem că este vorba de o intervenţie ilegală” asupra telefonului lui Benedetti, a declarat ministrul justiţiei Andres Idarraga şi „vrem să ştim cine a dat ordinul”.

Preşedintele columbian de stânga Gustavo Petro denunţase în 2024 achiziţionarea ilegală de către poliţia ţării sale a softului de spionaj, fabricat de societatea israeliană NSO, în timpul mandatului predecesorului său Ivan Duque (2018-2022).

SUA recunoscuseră ulterior că au finanţat în 2020 achiziţionarea Pegasus doar în cadrul luptei împotriva narcotraficanţilor, dar fără a-l informa pe preşedintele Duque.

Întrebat despre utilizarea Pegasus într-un interviu pentru AFP vineri, directorul general al serviciilor de informaţii columbiene Jorge Lemus a declarat:”Nu ştim cine l-a gestionat sau cine îl gestionează”.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...