Ministrul de interne din Columbia denunţă prezenţa pe telefonul său a softului de spionaj Pegasus

Ministrul columbian de interne din Columbia Armando Benedetti, a afirmat miercuri că telefonul său a fost infectat prin softul de spionaj Pegasus, în plin scandal în care sunt implicate serviciile de informaţii, informează AFP, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Benedetti a explicat că a angajat o societate privată pentru a stabili dacă telefonul său fusese infectat cu malware. „Această verificare arată că Pegasus este prezent”, a declarat el în cursul unui interviu la W Radio, adăugând pentru a-şi explica alegerea că avusese „puţină încredere într-o agenţie de stat pentru a efectua o verificare a telefonului său mobil”.

Serviciile de informaţii columbiene au ajuns în atenţia publică după ce presa a dezvăluit convorbiri ale acestora cu şeful unei gherile, sugerând o presupusă infiltrare a rebelilor în înalte sfere guvernamentale.

„Presupunem că este vorba de o intervenţie ilegală” asupra telefonului lui Benedetti, a declarat ministrul justiţiei Andres Idarraga şi „vrem să ştim cine a dat ordinul”.

Preşedintele columbian de stânga Gustavo Petro denunţase în 2024 achiziţionarea ilegală de către poliţia ţării sale a softului de spionaj, fabricat de societatea israeliană NSO, în timpul mandatului predecesorului său Ivan Duque (2018-2022).

SUA recunoscuseră ulterior că au finanţat în 2020 achiziţionarea Pegasus doar în cadrul luptei împotriva narcotraficanţilor, dar fără a-l informa pe preşedintele Duque.

Întrebat despre utilizarea Pegasus într-un interviu pentru AFP vineri, directorul general al serviciilor de informaţii columbiene Jorge Lemus a declarat:”Nu ştim cine l-a gestionat sau cine îl gestionează”.