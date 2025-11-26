Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre Strategia Naţională de Apărare a Ţării, că vedem atacuri cibernetice, campanii coordonate de dezinformare şi vedem consecinţa acestor lucruri, presiuni asupra democraţiei şi asupra statului de drept, el subliniind că un risc important este cantitatea relativ redusă de activism civic, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

”Particularizând la România, strategia are un capitol care se numeşte: Ameninţări, riscuri, vulnerabilităţi, oportunităţi. Pe partea de ameninţări, în mod evident, războiul de lângă noi, cu toate consecinţele care decurg de aici şi războiul hibrid pe care în mod evident Rusia îl desfăşoară împotriva României şi împotriva multor ţări europene, vedem deci atacuri cibernetice, vedem campanii coordonate de dezinformare şi vedem consecinţa acestor lucruri, presiuni asupra democraţiei şi asupra statului de drept”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în discursul din plenul comun al Parlamentului.

El a arătat că în plan internaţional, în vecinătatea României, riscurile sunt de instabilitate atât în zona estică, Moldova, Ucraina, în zona sudică, Balcanii de vest, zona Caucazului de Sud şi, de asemenea, influenţe ale insecurităţii din zona Orientului Mijlociu, care creează premise de export al acestor riscuri către Europa.

”În ceea ce priveşte riscurile şi vulnerabilităţile interne, aş insista pe capacitatea redusă a administraţiei publice pe multiple planuri şi o să dezvolt când o să vorbesc de soluţii, pe corupţie, de asemenea, evaziunea fiscală de mare amploare, calitatea educaţiei, gândirea critică şi abandonul şcolar în această sferă, declinul demografic şi fragmentarea politicilor statului în zona de tehnologie. Avem, de asemenea, un nivel relativ scăzut în zona de cercetare, dezvoltare, inovare, o zonă care devine tot mai importantă în competiţia globală”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit şefului statului, în ceea ce priveşte societatea, ”un risc important este cantitatea relativ redusă de activitate, activism civic, acesta fiind un lucru important”.