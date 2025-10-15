O mare parte din traficul de date transmis prin sateliți geostaționari rămâne necriptat, arată un studiu al unor cercetători americani / Informații critice pot fi interceptate cu un minim de echipament și cunoștințe tehnice

Cercetători americani au descoperit că o mare parte din traficul de date transmis prin sateliți geostaționari nu este criptat, expunând informații sensibile care variază de la comunicații personale și corporative până la mesaje militare.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Concluziile aparțin unei echipe de la Universitatea din California, San Diego, și Universitatea din Maryland, care a analizat semnalele satelitare timp de trei ani folosind echipamente în valoare de aproximativ 800 de dolari, potrivit TechCrunch.

Rezultatele studiului arată că până la jumătate dintre sateliții geostaționari aflați pe orbita Pământului transmit date fără criptare.

Printre acestea se numără apeluri vocale, mesaje text și trafic de internet provenit din rețele de Wi-Fi utilizate la bordul avioanelor. În plus, cercetătorii au identificat transmisii care conțineau informații de la infrastructuri critice, precum sisteme energetice, rețele de alimentare cu apă și platforme petroliere maritime.

„Am fost surprinși de volumul și varietatea datelor transmise fără protecție. În multe cazuri, oricine dispunea de echipamentul potrivit putea intercepta comunicațiile”, au explicat cercetătorii, citați de Wired, publicația care a prezentat în premieră rezultatele investigației.

Potrivit raportului, datele colectate provin atât din comunicații civile, cât și din fluxuri corporative și guvernamentale. Printre operatorii identificați se numără și rețelele T-Mobile și AT&T din Mexic, care, după notificarea primită de la cercetători, au început să cripteze traficul de date pentru a preveni interceptarea.

Procesul de alertare a organizațiilor afectate a durat mai bine de un an, însă nu toate entitățile au remediat problemele identificate. Cercetătorii avertizează că „o parte semnificativă a comunicațiilor prin satelit va rămâne expusă pentru mai mulți ani”, din cauza complexității sistemelor implicate și a lipsei de standarde uniforme privind securitatea datelor transmise prin satelit.

Situația scoate în evidență vulnerabilități vechi ale infrastructurii satelitare, o parte dintre acestea fiind utilizate încă din anii ’90 și nefiind actualizate pentru a suporta tehnologii moderne de criptare. În plus, multe dintre echipamentele utilizate de operatori nu dispun de suport tehnic pentru protocoale de securitate avansate.

Specialiștii consideră că riscurile sunt considerabile, mai ales având în vedere că datele interceptate pot conține informații comerciale confidențiale sau detalii tehnice privind infrastructuri strategice. În unele cazuri, cercetătorii au observat transmisii care includeau coordonate GPS și rapoarte de mentenanță provenite de la instalații industriale aflate în largul mării.

Deși interceptarea acestor semnale necesită cunoștințe tehnice și echipamente dedicate, costul redus al accesului la tehnologie face ca riscul de spionaj electronic să fie semnificativ. „Faptul că am reușit să captăm un volum atât de mare de date folosind instrumente disponibile comercial arată cât de expus este acest ecosistem”, a declarat unul dintre autorii studiului.

Cercetarea aduce din nou în atenție importanța criptării ca element esențial al securității cibernetice. Lipsa criptării în comunicațiile prin satelit ar putea permite interceptarea neautorizată nu doar de către entități private, ci și de către actori statali.

În ciuda eforturilor unor companii de a remedia rapid vulnerabilitățile, cercetătorii subliniază că problema este departe de a fi rezolvată. „Nu toți operatorii au reacționat, iar unii dintre ei par să nu conștientizeze gravitatea situației. Datele vor rămâne expuse în continuare”, avertizează echipa de cercetare.

Descoperirea evidențiază, astfel, nevoia unei reglementări internaționale mai stricte privind securitatea comunicațiilor prin satelit, un domeniu tot mai important într-o lume în care conectivitatea globală devine esențială pentru economie, transport și apărare.