Polonia arestează un cetăţean rus suspectat de atacuri cibernetice care au vizat companii poloneze

Redacția TechRider
27 noiembrie 2025
Sursa foto: Jeppe Gustafsson / Alamy / Alamy / Profimedia
Un cetăţean rus suspectat de piratarea sistemelor IT ale unor companii poloneze a fost arestat la Cracovia, a declarat joi ministrul de interne polonez, Marcin Kierwinski, relatează agenția de știri Reuters.

„Poliţia din Cracovia a reţinut un cetăţean rus suspectat de infracţiuni grave legate de interferenţa neautorizată în sistemele IT ale unor companii poloneze”, a scris Kierwinski pe platforma socială X, transmite Agerpres.

„El le-a încălcat securitatea pentru a obţine acces la bazele de date. A fost arestat temporar”, a spus el, fără a preciza la ce au fost folosite bazele de date.

Polonia şi alte state europene şi-au intensificat acţiunile de monitorizare a acţiunilor ostile din partea Rusiei după un val de incendieri, sabotaje şi atacuri cibernetice de la începutul invaziei Moscovei în Ucraina, în 2022.

Rusia a negat în repetate rânduri astfel de acţiuni şi acuză Varşovia de „rusofobie”.

