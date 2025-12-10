Creşterea utilizării Inteligenţei Artificiale (AI) de către infractorii cibernetici, atacurile fizice tot mai accesibile asupra dispozitivelor mobile dar şi securitatea deficitară a infrastructurii IoT şi de printare vor transforma fundamental modul în care organizaţiile şi companiile îşi protejează datele şi tehnologia, consideră experţii HP, într-un document în care sunt incluse predicţiile de securitate pentru anul 2026, anunță Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, transmis miercuri AGERPRES, noile tehnologii, precum AI, devin „multiplicatorul de forţă” al infracţionalităţii cibernetice.

Grupările infracţionale vor automatiza tot mai multe etape ale atacurilor cu ajutorul AI

„Ne aşteptăm ca grupările infracţionale să automatizeze tot mai multe etape ale atacurilor folosind agenţi AI – de la analizarea ţintelor, până la identificarea vulnerabilităţilor. Infractorii cibernetici nu se vor limita la crearea de conţinut pentru phishing; vor utiliza AI pentru sarcini complexe, extinzându-şi capacităţile operaţionale şi reducând resursele necesare. Organizaţiile trebuie să se asigure că ameninţările pot fi controlate, izolate şi remediate, protejându-şi flota, maximizând timpul de funcţionare şi, în cele din urmă, asigurând viitorul muncii”, explică Alex Holland, expert senior în cadrul laboratorului de securitate al organizaţiei, în comunicat.

În acelaşi timp, Boris Balacheff, expert în cercetare şi inovare în domeniul securităţii în cadrul aceleiaşi companii, subliniază că atacurile fizice asupra dispozitivelor vor fi mai simple şi mai ieftine în era muncii hibride.

Securitate va trebui să devină prioritate după un an plin de atacuri

„Astăzi, angajaţii lucrează în cafenele, baruri, hoteluri şi centre de conferinţe din întreaga lume, oferind oportunităţi ample pentru ca un infractor cibernetic să manipuleze un dispozitiv atunci când utilizatorul se îndepărtează. De asemenea, aceştia vor folosi mai des periferice şi infrastructuri partajate, inclusiv imprimante. Prin manipulare fizică, hackerii pot încerca să extragă date, să preia controlul dispozitivelor compromise pentru acces mai larg la reţelele organizaţiilor sau chiar să declanşeze atacuri distructive care sparg dispozitivele ce nu au funcţii de auto-remediere integrate încă din faza de proiectare. Pentru a asigura viitorul muncii, organizaţiile vor trebui să prioritizeze hardware-ul cu securitate şi rezilienţă integrate la fiecare nivel”, a spus Balacheff.

În ceea ce priveşte imprimantele, IoT şi Edge, securitatea acestora va trebui să devină prioritate după un an plin de atacuri.

„Prea mulţi ani, imprimantele au fost ultima prioritate pentru echipele de securitate. Multe organizaţii nu au vizibilitate sau control de bază asupra infrastructurii de printare. Acest lucru generează puncte oarbe – de la tentative de exploatare la ameninţări interne, firmware învechit, actualizări maliţioase şi configurări greşite, precum porturi deschise sau acreditări implicite nemodificate. Aceste lacune de securitate oferă infractorilor cibernetici un potenţial punct de lansare pentru a compromite nu doar imprimanta şi datele stocate pe aceasta, ci şi alte dispozitive din reţea. Anul viitor, organizaţiile şi guvernele vor cere ca dispozitivele endpoint, precum imprimantele, să includă monitorizare activă şi continuă pe tot parcursul ciclului de viaţă”, susţine Steve Inch, global senior print security strategist, a compania de tehnologie.