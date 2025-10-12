RAPORT Hackerii nord-coreeni au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede până în prezent în 2025

Hackerii care lucrează pentru guvernul nord-coreean au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede până în prezent în acest an, potrivit firmei de analiză blockchain Elliptic, citată de TechCrunch.

Elliptic a publicat un articol pe blog cu această nouă estimare, despre care compania spune că este „cea mai mare sumă anuală înregistrată până acum, cu trei luni înainte de sfârșitul anului”, și se bazează pe peste 30 de atacuri cibernetice din acest an.

Recordul anterior a fost înregistrat în 2022, când Coreea de Nord a furat 1,35 miliarde de dolari. Suma totală a criptomonedelor furate de regim din 2017 este de cel puțin 6 miliarde de dolari, potrivit Elliptic, care a afirmat că această cifră ar putea fi încă subestimată.

„Cifra reală ar putea fi chiar mai mare. Atribuirea furturilor cibernetice Coreei de Nord nu este o știință exactă”, se arată în articolul de pe blog.

„Suntem conștienți de multe alte furturi care prezintă unele dintre caracteristicile activităților legate de Coreea de Nord, dar nu dispunem de dovezi suficiente pentru a le atribui în mod definitiv. Alte furturi sunt probabil neraportate și rămân necunoscute”, a declarat Elliptic.

Compania a afirmat că principalele ținte ale Coreei de Nord sunt în continuare platformele de schimb de criptomonede, dar hackerii regimului încep să vizeze și „persoanele cu venituri mari”, care dețin cantități mari de criptomonede.

Și aceasta nu este singura schimbare recentă, a declarat compania.

„Majoritatea atacurilor cibernetice din 2025 au fost comise prin atacuri de inginerie socială, în care hackerii înșeală sau manipulează persoane pentru a obține acces la criptomonede”, se arată în postarea de pe blog.

„Aceasta marchează o schimbare față de atacurile anterioare, în care, în multe cazuri, defectele tehnice ale infrastructurii criptografice erau exploatate pentru a fura fonduri. Această schimbare evidențiază faptul că punctul slab al securității criptomonedelor este din ce în ce mai mult uman, mai degrabă decât tehnic.”.

Estimarea Elliptic pare să fie în concordanță cu cea a altor organizații. Anul trecut, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a estimat că, între 2017 și 2023, hackerii nord-coreeni au furat criptomonede în valoare de 3 miliarde de dolari. Adunând estimările Elliptic pentru acest an, de 2 miliarde de dolari, și cele pentru anul trecut, de 742,8 milioane de dolari, totalul se apropie de cifra de 6 miliarde de dolari.

Guvernele Japoniei, Coreei de Sud și Statelor Unite au acuzat hackerii nord-coreeni că au furat peste 659 de milioane de dolari în 2024, aproximativ aceeași cifră ca cea estimată de Elliptic.

Organizația Națiunilor Unite consideră că regimul condus de Kim Jong-Un folosește criptomonedele furate pentru a-și finanța programul de arme nucleare.

Recordul din acest an a fost alimentat în principal de furtul masiv de peste 1,4 miliarde de dolari de la bursa de criptomonede Bybit, pe care FBI și mai multe firme și cercetători de monitorizare a blockchain-ului l-au atribuit Coreei de Nord.

Alte victime ale hackerilor nord-coreeni din lumea criptomonedelor de-a lungul anilor au fost jocul play-to-earn Axie Infinity (625 de milioane de dolari în 2022), startup-ul de criptomonede Harmony (100 de milioane de dolari în 2022) și bursa de criptomonede WazirX (235 de milioane de dolari în 2024), printre multe altele.