RAPORT Microsoft: România, pe locul 52 la nivel global în privința frecvenței atacurilor cibernetice / 8 din 10 organizații spun că se vor conforma Directivei NIS2 în următorul an

Aproximativ 80% dintre organizațiile din România estimează că se vor conforma cerințelor Directivei NIS2 privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în decurs de un an, potrivit unei analize de specialitate.

Datele sunt susținute de Raportul Microsoft privind apărarea digitală 2025 (Microsoft Digital Defense Report), care arată că, în prima jumătate a anului 2025, România s-a situat pe locul 52 la nivel global în clasamentul țărilor în care clienții au fost cel mai frecvent afectați de activități cibernetice.

Analiza indică, totodată, o creștere vizibilă a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice în rândul organizațiilor din România. Astfel, în 2025, o treime dintre organizațiile participante la cercetare se poziționează la un nivel „avansat” de securitate, comparativ cu puțin peste un sfert în 2024. Evoluția confirmă tranziția de la etapa de conștientizare către una de implementare și optimizare a capabilităților de securitate.

La nivel declarativ, 80% dintre respondenți afirmă că au în plan conformarea la Directiva NIS2 în următoarele 12 luni, în contextul intensificării riscurilor cibernetice și al presiunilor de reglementare la nivel european.

Raportul evidențiază și stadiul adopției inteligenței artificiale în securitatea cibernetică din România, care se află preponderent într-o fază de dezvoltare și consolidare. Cele mai avansate utilizări ale AI sunt identificate în zona protecției datelor și a guvernanței informațiilor, urmate de soluții XDR, securitate cloud și managementul identităților. În același timp, un număr semnificativ de organizații testează soluții bazate pe AI pentru SIEM, SOAR și securitatea endpoint, ceea ce indică un potențial de extindere în perioada următoare.

La nivel european, un studiu inclus în raportul IDC „NIS2 și dincolo de 2025: Următoarea etapă a rezilienței cibernetice în EMEA” arată că majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au transpus Directiva NIS2 în legislația națională. Analiza IDC se bazează pe discuții cu 2.000 de organizații din 21 de piețe și evidențiază o creștere semnificativă a implicării Consiliilor de Administrație și a investițiilor în securitatea cibernetică.

Cu toate acestea, doar 17,5% dintre organizațiile analizate raportează o conformitate deplină cu cerințele NIS2, în timp ce 67,4% estimează că vor atinge acest nivel în următoarele 12 luni. Raportul mai subliniază că peste 20% dintre organizații nu beneficiază încă de orientări clare și furnizate la timp din partea autorităților naționale, în special în statele în care transpunerea directivei a fost întârziată.