De ce este recomandat să dezactivezi WiFi-ul telefonului atunci când pleci de acasă

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că utilizarea rețelelor WiFi publice rămâne una dintre cele mai frecvente surse de risc pentru datele personale ale utilizatorilor de smartphone-uri. Chiar și în lipsa unei conectări active, menținerea WiFi-ului pornit poate expune telefonul la rețele nesigure sau malițioase.

Potrivit experților, infractorii cibernetici folosesc frecvent o metodă cunoscută sub numele de „evil twin”, ce presupune crearea unor puncte de acces false care imită rețele WiFi publice legitime, precum cele din aeroporturi, centre comerciale, cafenele sau stații de transport. Aceste rețele au denumiri aproape identice cu cele reale, ceea ce le face greu de diferențiat pentru utilizatori, relatează Tech Advisor.

În momentul în care o persoană se conectează la un astfel de punct de acces fals, traficul de internet poate fi monitorizat sau interceptat. În funcție de nivelul de securitate al site-urilor accesate, atacatorii pot colecta date sensibile, precum parole pentru rețele sociale, mesaje private, fotografii, informații de autentificare sau, în cazuri mai grave, date bancare.

Experții subliniază că riscul este semnificativ mai mare atunci când utilizatorii accesează pagini web sau aplicații care nu folosesc protocoale moderne de criptare. Site-urile securizate, care utilizează conexiuni criptate (HTTPS), reduc considerabil posibilitatea interceptării datelor, însă nu elimină complet riscurile asociate conectării la rețele necunoscute.

În acest context, specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru limitarea expunerii:

Utilizarea datelor mobile: În prezent, acoperirea rețelelor mobile este extinsă, iar majoritatea abonamentelor oferă volume suficiente de date pentru navigare, comunicare și utilizarea aplicațiilor uzuale, fără a fi necesară conectarea la WiFi public.

Folosirea unei rețele VPN: Atunci când conectarea la o rețea WiFi publică nu poate fi evitată, utilizarea unei rețele virtuale private (VPN) adaugă un strat suplimentar de securitate, criptând traficul de date și îngreunând interceptarea acestuia.

Dezactivarea WiFi-ului atunci când nu este necesar: Una dintre cele mai simple și eficiente măsuri este oprirea funcției WiFi atunci când utilizatorul iese din casă sau nu intenționează să se conecteze la o rețea cunoscută. Astfel, este evitată conectarea automată la rețele nesigure sau malițioase.

Locurile care oferă WiFi gratuit sunt considerate de specialiști drept ținte predilecte pentru atacuri cibernetice, tocmai pentru că utilizatorii au nevoie urgentă de conectivitate. Aeroporturile, centrele comerciale, cafenelele și stațiile de transport se numără printre cele mai frecvent exploatate zone.

Datele personale și bancare sunt extrem de valoroase pe piața infracțională, putând fi utilizate pentru furt de identitate, fraude financiare sau vândute altor grupări infracționale. Din acest motiv, experții recomandă prudență sporită și adoptarea unor măsuri de bază de securitate digitală, care pot reduce semnificativ riscurile asociate utilizării WiFi-ului public.