Riscul cibernetic este amplificat concomitent de ritmul accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale (AI), de fragmentarea geopolitică tot mai pronunțată și de complexitatea crescândă a lanțurilor globale de aprovizionare, arată cel mai recent raport al World Economic Forum, Global Cybersecurity Outlook 2026.

În acest context, securitatea cibernetică și infrastructura cloud nu mai pot fi tratate drept subiecte strict tehnice, rezervate departamentelor IT, ci trebuie să devină teme centrale pe agenda conducerii oricărei companii. „În 2026, cloud-ul și securitatea sunt elemente vitale. Nu mai putem discuta despre transformare digitală, inteligență artificială sau eficiență operațională fără a include reziliența cibernetică, protecția datelor și asigurarea continuității businessului”, a declarat Elena Radu, director operațional al Medialine România, companie internațională specializată în soluții IT pentru companii medii și mari, citată într-un comunicat.

Tehnologia AI contribuie semnificativ la accelerarea riscurilor cibernetice

Potrivit unei analize realizate de dezvoltatorul IT, tehnologia AI contribuie semnificativ la accelerarea riscurilor cibernetice și, implicit, la creșterea cererii pentru servicii de cloud și managed services. Datele World Economic Forum arată că liderii de business consideră AI drept tehnologia cu cel mai mare impact asupra securității cibernetice în următorii ani.

Cu toate acestea, numeroase organizații nu dispun încă de procese bine definite pentru evaluarea securității instrumentelor de inteligență artificială înainte de implementare. În lipsa unor astfel de mecanisme, riscurile de fraudă cibernetică și de scurgeri de date se amplifică, iar responsabilitatea utilizării corecte a AI revine fiecărui angajat, care trebuie să înțeleagă ce tip de informații expune în activitatea curentă, potrivit Agerpres.

Pentru a răspunde acestor provocări, Medialine propune un portofoliu integrat de soluții care include cloud privat local pentru găzduirea și protejarea datelor, servicii de tip managed services pentru administrarea, monitorizarea și actualizarea continuă a infrastructurii, soluții de inteligență artificială, precum și servicii de securitate cibernetică, monitorizare, detecție și răspuns la incidente, toate aliniate cerințelor Directivei europene NIS2.

Un simplu backup nu mai oferă suficiente garanții

Un alt pilon esențial în reducerea riscurilor cibernetice este prevenția, subliniază specialista. „Întrebarea nu mai este dacă va avea loc un atac, ci când. În acest context, prevenția devine crucială. Companiile trebuie să renunțe la abordările reactive și să adopte strategii preventive, în care planurile de continuitate și recuperare sunt la fel de importante ca măsurile clasice de protecție”, se arată într-un comunicat al companiei.

Un simplu backup nu mai oferă suficiente garanții, întrucât, dacă este criptat sau compromis, recuperarea datelor poate deveni imposibilă. Soluțiile de tip Cyber Vault — copii izolate și imuabile ale datelor critice — sunt concepute tocmai pentru a rămâne neafectate chiar și în cazul unui atac major asupra infrastructurii principale.

În paralel, cloud-ul privat local capătă o importanță tot mai mare în contextul noilor reglementări europene, precum Directiva NIS2, deja transpusă în legislațiile naționale. Aceste acte normative ridică standardele de securitate pentru companiile din sectoare esențiale și importante, impunând cerințe clare privind managementul riscului, monitorizarea, raportarea incidentelor și guvernanța la nivel de conducere.

Controlul asupra datelor devine un element strategic

„Pe măsură ce companiile se extind la nivel internațional, controlul asupra datelor devine un element strategic, nu doar o obligație de conformitate. Reglementări precum GDPR sau DORA stabilesc standarde stricte privind localizarea, securizarea și recuperarea datelor”, a explicat Elena Radu. Potrivit acesteia, soluțiile de cloud privat dezvoltate de Medialine, precum CompanyCloud, sunt adaptate acestui cadru, oferind infrastructură găzduită local, capabilă să susțină aplicații critice de business, soluții de AI și servicii de securitate în cadrul aceluiași ecosistem. Astfel, companiile își pot păstra datele în Uniunea Europeană, respectă cerințele legale și reduc riscurile operaționale și reputaționale.

În același timp, deși responsabilitățile companiilor cresc, multe dintre acestea nu dispun de competențele interne sau de procesele necesare pentru a evalua și gestiona eficient riscurile asociate noilor tehnologii. „Tendințele tehnologice aduc beneficii importante, dar și riscuri reale — de la deepfake-uri și fraude sofisticate până la scurgeri involuntare de date. Responsabilitatea companiilor crește, iar guvernanța devine esențială”, a mai precizat Radu.

Tratarea IT-ului ca un ansamblu de soluții disparate nu mai este viabilă

În acest context, tratarea IT-ului ca un ansamblu de soluții disparate nu mai este viabilă. „Unul dintre cele mai importante lucruri în 2026 este să existe un partener capabil să înțeleagă atât tehnologia, cât și reglementările și realitățile de business. Rolul nostru este să orchestrăm toate aceste componente într-o arhitectură coerentă și sustenabilă pe termen lung”, a concluzionat reprezentanta Medialine.