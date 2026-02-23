Primul hackathon din România desfășurat într-un aeroport funcțional va avea loc la Aeroportul Internațional Oradea, între 6 și 8 martie 2026, anunță Universitatea din Oradea, citată de Agerpres. Evenimentul, denumit „Hacktech: Airport Chapter”, marchează o premieră națională pentru ecosistemul tehnologic din România.

Competiția este organizată de Make IT in Oradea, în parteneriat strategic cu Uniunea Studenților din Oradea (USO) și Transilvania IT Cluster. Această colaborare urmărește implicarea activă a studenților și profesioniștilor IT în dezvoltarea unor soluții tehnologice inovatoare aplicabile direct infrastructurii aeroportuare.

„Hacktech: Airport Chapter” își propune să transforme experiența aeroportuară prin proiecte digitale și tehnologice, dezvoltate chiar în incinta aeroportului. Participanții vor lucra pe parcursul a trei zile la proiecte care vizează:

Optimizarea fluxurilor operaționale ale aeroportului

Dezvoltarea infrastructurii digitale

Crearea de aplicații și soluții cu potențial de extindere națională, pentru alte aeroporturi din România

Acest hackathon oferă oportunitatea testării soluțiilor în mediu real, un avantaj rar întâlnit pentru competițiile tehnologice din țară.

Uniunea Studenților din Oradea participă activ la organizare, considerând evenimentul un reper pentru comunitatea tehnologică locală. Vicepreședintele Relații Interne al USO, Vlad Brata, subliniază că evenimentul reprezintă o oportunitate majoră pentru studenți:

„Este o onoare să fim parte dintr-un eveniment cu un asemenea impact. Dincolo de competiție, Hacktech poate reprezenta o rampă de lansare reală pentru studenții Universității din Oradea, oferindu-le oportunități directe de networking și avansare în carieră.”

Înscrierile pentru „Hacktech: Airport Chapter” se realizează online, pe site-ul oficial al evenimentului, iar termenul limită pentru înregistrare și achiziționarea biletelor este 1 martie 2026.

Evenimentul promite să devină un model de bune practici pentru viitoare hackathoane desfășurate în medii reale, oferind participanților experiență practică, expunere profesională și oportunități de colaborare cu experți din industrie.