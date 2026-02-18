Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că România „nu este doar un beneficiar de securitate, ci un hub de expertiză cibernetică capabil să ofere soluții întregii Alianțe NATO”.

Afirmația a fost făcută în cadrul unei întâlniri cu Jean Charles Ellermann-Kingombe, coordonator special NATO pentru amenințări hibride, aflat într-o vizită oficială în România, potrivit unui comunicat MAE.

Întâlnirea a avut loc pe fondul preocupărilor NATO privind amenințările hibride și cibernetice ale Federației Ruse la adresa statelor membre și a partenerilor „like-minded”. Conform MAE, discuțiile au vizat în mod special aceste riscuri în regiunea Mării Negre, unde România joacă un rol cheie în monitorizarea și răspunsul rapid la atacuri digitale și dezinformare.

Ministrul Ţoiu a subliniat importanța colaborării strânse între statele aliate, pentru a contracara eficient aceste amenințări și a întări reziliența colectivă a NATO. „Experiența noastră directă în gestionarea atacurilor hibride ne permite să dezvoltăm mecanisme de răspuns rapid și eficient, esențiale pentru securitatea digitală a întregii Alianțe”, a afirmat aceasta.

Centrul European de Competențe în Securitate Cibernetică și Tripla Alianță Cibernetice

România găzduiește la București Centrul European de Competențe în Securitate Cibernetică (ECCC), o instituție strategică a NATO în domeniul securității digitale. Ministrul a explicat că prezența centrului confirmă rolul României nu doar ca beneficiar al securității digitale, ci și ca furnizor de expertiză la nivel european. Centrul sprijină dezvoltarea de soluții, standarde și bune practici pentru prevenirea și contracararea atacurilor cibernetice și a amenințărilor hibride.

În contextul consolidării cooperării regionale, ministrul Ţoiu a evidențiat rezultatele recente ale trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina desfășurate la Munchen. Din această colaborare a rezultat Triplă Alianță Cibernetică, un parteneriat strategic care unifică resursele celor trei state pentru protejarea infrastructurilor critice, a sistemelor informatice guvernamentale și a proceselor democratice împotriva ingerințelor externe.

Potrivit ministrului, acest model de cooperare regională este un exemplu de bună practică pentru NATO și oferă lecții aplicabile și altor state aliate în domeniul securității digitale.

Importanța României în arhitectura de securitate digitală a NATO

Prin găzduirea ECCC și implicarea activă în cooperări regionale și trilaterale, România se poziționează strategic ca un centru de expertiză cibernetică recunoscut, capabil să contribuie nu doar la protecția proprie, ci și la sprijinirea întregii Alianțe NATO în fața noilor amenințări digitale și hibride.

„România oferă lecții și soluții întregii Alianțe și demonstrează că, în era digitală, securitatea colectivă depinde de implicarea activă și expertiza statelor membre”, a concluzionat Oana Ţoiu.