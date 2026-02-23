Ucraina, România și Republica Moldova au semnat un Memorandum de Înțelegere trilateral pentru înființarea Alianței Cibernetice pentru Reziliență Regională, potrivit unui comunicat al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) din România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Scopul cooperării strategice este de a consolida reziliența împotriva amenințărilor cibernetice și hibride cu componentă digitală.

Semnarea Memorandumului a avut loc în cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026, reuniune la care au participat reprezentanți de rang înalt din domeniul securității cibernetice:

Ucraina: Nataliia Tkachuk, secretarul Centrului Național de Coordonare a Securității Cibernetice (NCSCC);

România: Dan Cîmpean, directorul DNSC;

Republica Moldova: Mihai Lupașcu, directorul Agenției de Securitate Cibernetică (ASC).

Potrivit comunicatului, Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională urmărește să:

consolideze reziliența cibernetică regională;

faciliteze cooperarea strategică și schimbul de cunoștințe și tehnologii avansate;

coordoneze răspunsul la incidente cibernetice transfrontaliere;

asigure protecția valorilor democratice.

Memorandumul subliniază, totodată, valorificarea experienței Ucrainei în contracararea amenințărilor cibernetice, dobândită în contextul războiului cu Federația Rusă, și integrarea acesteia în consolidarea rezilienței colective regionale.

„Este important nu doar că avem același dușman și ne confruntăm cu aceleași amenințări, ci și că împărtășim aceleași valori și o înțelegere comună că numai împreună putem consolida și construi reziliența cibernetică în regiunea noastră.

Ucraina va depune toate eforturile, cunoștințele și expertiza sa pentru a face această Alianță practică și eficientă”, a subliniat Nataliia Tkachuk.

Mihai Lupașcu a precizat că memorandumului îi revine rolul de a întări angajamentul față de securitatea cibernetică în beneficiul cetățenilor și economiilor celor trei țări: „O Moldovă, o Ucraină și o Românie mai puternice și mai reziliente vor contribui la securitatea și prosperitatea Europei în ansamblu”.

La rândul său, Dan Cîmpean a evidențiat oportunitățile de învățare reciprocă și angajamentul față de dezvoltarea unui model regional de referință.

„Colaborarea cu Ucraina și Republica Moldova reprezintă o prioritate cheie. Putem învăța foarte multe unii de la alții. Ne angajăm să transformăm această Alianță într-un model de urmat la nivel regional și european”, a afirmat directorul DNSC.

Formatul trilateral al Alianței a fost inspirat de întâlnirile liderilor Ucrainei, României și Moldovei de la Odessa și Cernăuți (iulie 2025), în care s-a convenit intensificarea coordonării în domeniul securității cibernetice și a combaterii amenințărilor hibride. Potrivit comunicatului, semnarea de la Kiev marchează începutul unei noi arhitecturi regionale de reziliență cibernetică în Europa, cu Alianța drept element central.

Alianța va gestiona răspunsul coordonat la atacuri cibernetice și incidente hibride; va facilita schimbul de informații și expertiză tehnică între țările participante; va sprijini dezvoltarea de tehnologii avansate pentru apărare cibernetică și va contribui la protecția valorilor democratice și la securitatea regională.

Acest demers marchează o consolidare fără precedent a cooperării cibernetice în regiunea Europei de Est, fiind văzut ca un pas strategic în întărirea rezilienței împotriva amenințărilor digitale și hibride tot mai sofisticate.