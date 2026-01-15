Schimbare de conducere la compania de securitate cibernetică Fort: Delia Necula, numită în funcția de CEO

Compania de securitate cibernetică Fort, listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București, a anunțat numirea Deliei Necula în funcția de Chief Executive Officer.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Ea va conduce activitatea executivă a companiei și își va păstra în același timp poziția de membră în Consiliul de Administrație.

„Preiau conducerea Fort într-un moment în care securitatea cibernetică nu mai este o opțiune, ci o necesitate imperativă pentru orice organizație. Amenințările devin tot mai sofisticate, adoptarea accelerată a soluțiilor AI creează noi vulnerabilități, iar cadrul legislativ european – prin directivele NIS2, DORA și AI ACT – impune standarde mai stricte companiilor din sectoarele critice. Fort are expertiza și echipa necesare pentru a răspunde acestor provocări”, a declarat Delia Necula, citată de Economedia.ro.

Noua CEO are peste 20 de ani de experiență în management executiv și dezvoltare comercială. Înainte de această numire, Delia Necula a fost Venture Partner în cadrul fondului de investiții Agista, principalul acționar al Fort.

Schimbări și în Consiliul de Administrație

Compania a anunțat și o nouă componență a board-ului. Dragoș Dărăbuț își continuă mandatul, iar structura Consiliului de Administrație este completată cu trei noi membri:

Anca Manițiu preia rolul de reprezentant al acționarului majoritar. Ea este Executive Board Member al Agista și Deputy CEO al Impetum Group, având peste 28 de ani de experiență în banking, investiții alternative și piețe de capital.

preia rolul de reprezentant al acționarului majoritar. Ea este Executive Board Member al Agista și Deputy CEO al Impetum Group, având peste 28 de ani de experiență în banking, investiții alternative și piețe de capital. Andreea Bulisache , executiv cu experiență internațională în tehnologie, specializată în guvernanță AI și securitate cibernetică, cu peste un deceniu petrecut la Microsoft.

, executiv cu experiență internațională în tehnologie, specializată în guvernanță AI și securitate cibernetică, cu peste un deceniu petrecut la Microsoft. Bogdan Moldovan, CEO al Axigen Messaging, companie românească de software enterprise, cu peste 20 de ani de experiență în tehnologie și dezvoltare de business.

„Aceste numiri reflectă angajamentul nostru de a atrage în echipa și ecosistemul Fort profesioniști cu viziune strategică și experiență diversă. Andreea Bulisache și Bogdan Moldovan, lideri cu experiență în tehnologie și dezvoltare de business, vor contribui ca membri independenți la accelerarea creșterii companiei”, a afirmat Delia Necula.

Context legislativ mai strict pentru companii

Fort operează într-un context în care cadrul de reglementare european devine tot mai exigent. Directiva NIS2 extinde obligațiile de conformitate la companiile cu peste 50 de angajați sau o cifră de afaceri mai mare de 10 milioane de euro, din 15 sectoare considerate critice. În același timp, regulamentul DORA introduce cerințe suplimentare de reziliență operațională digitală pentru instituțiile din sectorul financiar.