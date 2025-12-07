dark
Serviciile secrete ucrainene au paralizat o companie de logistică din Rusia cu un atac cibernetic

Redacția TechRider
7 decembrie 2025
Tastatura laptop in lumina difuza
Photo by Federico Orlandi on Pexels
Direcția cibernetică din cadrul serviciului de informații militare ucrainean (HUR) a atacat compania Eltrans+, una dintre companiile principale de logistică din Rusia, blocând operațiuni și ștergând baze de date, scrie Mediafax. ”Aceasta nu a fost o perturbare, a fost o cădere completă a infrastructurii lor digitale”, a declarat o sursă pentru Kyiv Post.

Operațiunea, realizată împreună cu echipa de hackeri BO Team, a fost desfășurată în dimineața zilei de sâmbătă și a dezactivat peste 700 de computere și servere, a șters peste 1.000 de conturi de utilizatori și a distrus sau criptat aproximativ 165 terabytes de date esențiale.

Operațiunea a inclus și blocarea sistemelor de control al accesului, supraveghere video și stocare de date.

În plus, pe site-uri au fost publicate mesaje care marchează Ziua Forțelor Armate.

Surse din cadrul serviciului de informații au susținut că acțiunea a fost un mesaj care să reamintească faptul că „apărătorii Ucrainei luptă pe toate fronturile, inclusiv în spațiul cibernetic”.

Eltrans+ este una dintre cele mai importante companii de logistică din Rusia, gestionând marfă internă și internațională pentru peste 5.000 de companii și transportând, printre altele, bunuri supuse sancțiunilor și componente electronice pentru industria de apărare.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

