1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Un nou deepfake: O tentativă de fraudă de tip „investiţii rapide”, în care este folosită imaginea președintelui Nicușor Dan, circulă în prezent pe internet

Redacția TechRider
20 august 2025
nicusor dan tine un discurs la congresul pnl
Sursa foto: Lucian Alecu / Alamy / Profimedia
O fraudă de tip „investiţii rapide”, în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui României, circulă la ora actuală în mediul online, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

„Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan, promovând o așa-zisă «oportunitate de investiție» cu promisiunea unor câștiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, subliniază instituția, într-o postare publicată miercuri pe pagina sa de Facebook.

Recomandări de siguranță cibernetică

Specialiștii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de internet: vigilență la materialele video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide; verificarea sursei și accesarea doar a site-urilor oficiale ale instituțiilor; evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte; fără a oferi date personale sau financiare pe site-uri necunoscute, transmite Agerpres.

În plus, experții recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar și către DNSC, la numărul unic 1911 sau prin completarea formularului de pe risc.dnsc.ro.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

