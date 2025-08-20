Un nou deepfake: O tentativă de fraudă de tip „investiţii rapide”, în care este folosită imaginea președintelui Nicușor Dan, circulă în prezent pe internet

O fraudă de tip „investiţii rapide”, în care este utilizată fraudulos imaginea președintelui României, circulă la ora actuală în mediul online, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

„Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan, promovând o așa-zisă «oportunitate de investiție» cu promisiunea unor câștiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, subliniază instituția, într-o postare publicată miercuri pe pagina sa de Facebook.

Recomandări de siguranță cibernetică

Specialiștii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de internet: vigilență la materialele video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide; verificarea sursei și accesarea doar a site-urilor oficiale ale instituțiilor; evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte; fără a oferi date personale sau financiare pe site-uri necunoscute, transmite Agerpres.

În plus, experții recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar și către DNSC, la numărul unic 1911 sau prin completarea formularului de pe risc.dnsc.ro.