O persoană din șapte a fost afectată de o fraudă online în 2025, iar platformele de socializare au ajuns să depășească e-mailul ca principal vector folosit de infractori pentru distribuirea mesajelor și ofertelor înșelătoare, potrivit concluziilor unui studiu de specialitate făcut public luni.

Datele furnizate de cercetarea realizată de Bitdefender arată că 14% dintre participanți declară că au fost victime ale unor fraude online în ultimele 12 luni, în timp ce alți 4% spun că nu sunt siguri dacă au fost sau nu ținta unor astfel de atacuri.

Escrocheriile care folosesc AI reprezintă cea mai mare sursă de îngrijorare

În același timp, escrocheriile care folosesc inteligența artificială reprezintă cea mai mare sursă de îngrijorare pentru utilizatori. 37% dintre respondenți afirmă că se tem de deepfake-uri și de forme tot mai sofisticate de înșelătorie digitală.

Raportul indică și faptul că rețelele de socializare au devenit principalul canal prin care sunt propagate fraudele online, cu o pondere de 34%, după ce au depășit e-mailul, care a coborât la 28%, urmat de apelurile telefonice, cu 25%, și mesajele text, cu 24%.

Tinerii, cei mai expuși la înșelătorii pe platforme sociale

Diferențele de vârstă sunt, de asemenea, semnificative. Persoanele cuprinse între 25 și 34 de ani sunt de peste două ori mai expuse la înșelătorii pe platformele sociale, procentul ajungând la 43%, comparativ cu doar 20% în rândul celor cu vârste de peste 55 de ani.

Potrivit aceleiași surse, mai mult de o treime dintre respondenți, respectiv 37%, recunosc că își notează parolele pe hârtie sau le păstrează în documente nesecurizate, iar 32% folosesc aceeași parolă pentru mai multe conturi online.

Aproape jumătate dintre participanți acceptă toate cookie-urile fără a le citi

Informațiile centralizate în cadrul studiului mai arată că aproape jumătate dintre participanți, 48%, acceptă toate cookie-urile fără a le citi, din dorința de a accesa rapid conținutul dorit. În același timp, un procent similar nu utilizează soluții de securitate pe telefonul mobil, deși peste jumătate dintre respondenți efectuează tranzacții online de pe dispozitivele mobile.

Studiul Bitdefender a fost realizat în parteneriat cu compania internațională de cercetare de piață Censuswide, pe un eșantion de 7.000 de utilizatori cu vârste cuprinse între 16 și peste 55 de ani, în perioada iunie–septembrie 2025, în Australia, Franța, Germania, Italia, Spania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.