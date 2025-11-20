dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
6 vizualizări
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Vulnerabilităţi critice, descoperite la Google Chrome şi la alte browsere bazate pe Chromium, avertizează DNSC

Redacția TechRider
20 noiembrie 2025
Logo aplicație Google Chrome
Sursa foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

Mai multe vulnerabilităţi critice afectează Google Chrome şi alte browsere bazate pe Chromium, avertizează experţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de Facebook a instituţiei, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

„Există indicii de exploatare activă, iar actualizarea de urgenţă este esenţială pentru securitatea dispozitivelor. Au fost raportate mai multe vulnerabilităţi critice în browser-ul Google Chrome (…) Atenţie! Nu doar aplicaţia software Google Chrome este vulnerabilă, ci şi alte aplicaţii de tip browser, bazate pe Chromium, precum Microsoft Edge, Brave, Opera, Epic, Comodo Dragon, SRWare Iron, Ungoogled Chromium, SlimBrowser sau Vivaldi, care sunt afectate de aceleaşi vulnerabilităţi şi necesită actualizare.

Vulnerabilităţile în cauză sunt CVE-2025-13223 şi CVE-2025-13224, ambele de tip „type confusion”. Această eroare determină browser-ul să interpreteze greşit tipul unui obiect şi poate fi exploatată pentru rularea neautorizată a unui cod maliţios sau provocarea unor blocări ale aplicaţiei”, notează sursa citată.

Compania Google a confirmat că pentru CVE-2025-13223 există semne de exploatare activă, motiv pentru care DNSC recomandă ca toţi utilizatorii să actualizeze aplicaţia software de tip browser utilizată, la cea mai recentă versiune.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...