Apărarea aeriană rusă a doborât opt drone în drum spre Moscova, după atacurile Rusiei ce vizau centrale electrice ucrainene

Apărarea aeriană rusă a doborât luni opt drone în drum spre Moscova, a declarat primarul orașului, la o zi după ce un atac ucrainean asupra unei centrale electrice și termice a întrerupt încălzirea pentru mii de persoane din afara capitalei ruse. Reuters titrează că Ministerul Apărării rus a declarat că alte 10 drone au fost doborâte în trei regiuni învecinate cu Ucraina, inclusiv Moscova, Kaluga și Bryansk.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat într-un comunicat că serviciile de urgență lucrează la locul unde au fost doborâte dronele.

Atacul ucrainean cu drone de duminică asupra centralei electrice Shatura, situată la aproximativ 120 de kilometri est de Moscova, a obligat autoritățile să activeze alimentarea de rezervă și să instaleze sisteme mobile de încălzire în orașul cu aproximativ 33.000 de locuitori, unde temperaturile se situau în jurul valorii de zero grade.

În ultimele săptămâni și luni, au avut loc repetate întreruperi de energie electrică și încălzire în unele părți ale Ucrainei din cauza atacurilor rusești în cadrul războiului pe scară largă care a izbucnit în februarie 2022.

Ucraina a lovit, de asemenea, unele instalații de energie electrică și încălzire din regiunile ucrainene controlate de forțele ruse și din regiunile ruse învecinate Ucrainei.

Însă Kievul nu a provocat până în prezent daune majore stațiilor de electricitate și încălzire care deservesc Moscova și regiunea înconjurătoare, care are o populație de peste 22 de milioane de locuitori.