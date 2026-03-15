Creșterea tensiunilor dintre Israel și Iran a readus în atenție un scenariu odată considerat aproape de neimaginat: utilizarea armelor nucleare în Orientul Mijlociu. Deși aceste arme nu au fost niciodată folosite în regiune, preocupările strategice legate de arsenalul nuclear nedeclarat al Israelului și de ambițiile nucleare ale Iranului au fost mult timp un subiect central în dezbaterile privind securitatea regională.

Experții subliniază că probabilitatea utilizării nucleare rămâne extrem de redusă, întrucât armele nucleare funcționează în principal ca instrumente de descurajare. Totuși, existența lor și lipsa de transparență în jurul arsenalului israelian înseamnă că această posibilitate nu poate fi complet exclusă, mai ales în perioade de conflict intensificat.

Simpla existență a acestor arme constituie un pericol

Potrivit unui raport recent al South China Morning Post (SCMP), reînceperea ostilităților în Orientul Mijlociu a atras din nou atenția asupra arsenalului nuclear suspectat a fi deținut de Israel și asupra riscurilor asociate acestuia.

Alicia Sanders-Zakre, șefa departamentului de politici al organizației internaționale International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) cu sediul la Geneva, a precizat că „este larg recunoscut în rândul experților că Israelul este o țară înarmată nuclear, deși acest fapt nu a fost niciodată confirmat oficial de Israel sau de Statele Unite”.

Ea a avertizat că simpla existență a acestor arme constituie un pericol, adăugând că „atâta timp cât o țară deține un arsenal nuclear, există riscul ca armele să fie folosite intenționat sau accidental”.

Capacitatea nucleară nedeclarată a Israelului

Israelul nu a recunoscut oficial niciodată că deține arme nucleare, și a menținut o politică de lungă durată cunoscută sub denumirea de „ambiguitate nucleară”. Liderii israelieni nu confirmă și nu infirmă existența unui arsenal nuclear, strategie menită să descurajeze adversarii fără a declara oficial statutul nuclear.

Conform organizației Inițiativa pentru Amenințarea Nucleară, Israelul deține probabil arme nucleare încă din anii ’60, însă a evitat totodată confirmarea oficială.

Institutul Stockholm pentru Cercetări Internaționale asupra Păcii (SIPRI) estimează că Israelul are aproximativ 80 de arme nucleare, unul dintre cele mai mici arsenale nucleare din lume. Arms Control Association estimează un număr de circa 90 de focoase nucleare, cu material suficient pentru încă aproximativ 200 de arme.

Armele nucleare israeliene sunt proiectate pentru multiple modalități de lansare. Unele focoase pot fi transportate de avioane, altele fiind alocate rachetelor balistice Jericho, capabile să atingă ținte aflate la mii de kilometri distanță. De asemenea, Israelul deține submarine capabile să lanseze rachete de croazieră înarmate nuclear, ceea ce îi oferă o capacitate de represalii chiar și după un atac major.

Motivul secretului nuclear

Politica nucleară israeliană diferă de cea a majorității statelor înarmate nuclear. Israelul nu este semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară (NPT), ceea ce înseamnă că facilitățile nucleare nu sunt supuse inspecțiilor internaționale.

Programul nuclear israelian a început în anii ’50, odată cu construcția facilității Dimona în deșertul Negev, proiect dezvăluit public în 1986 de tehnicianul Mordechai Vanunu. Programul a fost inițial secret, ca răspuns la temerile Israelului privind amenințările existențiale din partea statelor vecine.

Doctrina „Opțiunii Samson”

Cel mai controversat concept asociat strategiei nucleare israeliene este „Opțiunea Samson”. Termenul a fost popularizat de jurnalistul de investigație Seymour Hersh în 1991 și se referă la ideea că Israelul ar putea lansa represalii nucleare devastatoare dacă statul însuși ar fi amenințat cu distrugerea, idee inspirată de povestea biblică a lui Samson.

Analiza militară consideră această opțiune mai degrabă un cadru de descurajare decât o doctrină operațională formală. Mesajul implicit este că orice adversar care amenință existența Israelului se expune la o ripostă catastrofală.

Ar putea fi folosite armele nucleare?

Majoritatea experților consideră improbabilă folosirea armelor nucleare de către Israel într-un conflict cu Iranul. Consecințele umanitare și de mediu ar fi uriașe, iar un astfel de atac ar declanșa aproape sigur reacții politice și militare globale.

Prezența armelor nucleare servește în principal ca descurajare, nu ca arme de câmp de luptă. Un atac nuclear ar remodela relațiile internaționale și ar putea provoca represalii masive.

Sanders-Zakre avertizează că o detonare nucleară într-o zonă populată ar putea provoca sute de mii sau chiar milioane de victime, cu contaminare ambientală și efecte pe termen lung asupra sănătății generațiilor viitoare.