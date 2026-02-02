BlueSpace Technology își consolidează poziția de furnizor de încredere pentru NATO și piața internațională, după ce a încheiat, în luna ianuarie 2026, patru contracte de export pentru livrarea de echipamente certificate TEMPEST (standard de securitate care vizează prevenirea interceptării informațiilor sensibile prin limitarea emisiilor electromagnetice generate de echipamentele IT și de comunicații care procesează date clasificate) către structuri NATO. Valoarea cumulată a acestor contracte se ridică la câteva sute de mii de euro, potrivit unui comunicat al companiei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„Rezultatele bune obținute la început de an de BlueSpace Technology confirmă și continuă trendul ascendent înregistrat de compania noastră în anii precedenți pe segmentul exporturilor de echipamente TEMPEST. Calitatea echipamentelor furnizate, prețurile competitive pe care le oferim, precum și capacitatea noastră continuă de a inova și perfecționa soluțiile pe care le propunem beneficiarilor noștri ne asigură un statut de furnizor de încredere nu doar pe plan național ci, iată, mai ales la nivelul NATO. Estimăm un an 2026 cu rezultate foarte bune nu doar în ceea ce privește producția echipamente TEMPEST, dar și pe alte obiective importante fixate pentru acest an, despre care vom vorbi la momentul potrivit. Succesul BlueSpace pe această piață extrem de competitivă este și succesul României. Deviza asumată de compania noastră, «Pentru că se poate și în România», are, iată, dimensiuni cât se poate de concrete”, a declarat Constantin Pintilie, CEO BlueSpace Technology.

Pe dimensiunea exporturilor de soluții și echipamente TEMPEST, compania a înregistrat rezultate solide și în anul precedent, când a livrat astfel de produse în cadrul a peste 25 de contracte.

Echipamentele BlueSpace Technology sunt integrate în rețele informatice care gestionează date clasificate din instituții ale NATO și din state aliate sau partenere ale României, printre care Bulgaria, Belgia, Spania, Ungaria, Grecia, Olanda, Finlanda și Ucraina.

BlueSpace Technology SA este certificată oficial de NATO și de Uniunea Europeană ca producător de echipamente TEMPEST. Portofoliul companiei include stații de lucru protejate TEMPEST nivel A/B/C, laptopuri, imprimante, monitoare, periferice și rack-uri de comunicații securizate.

Compania dispune de propria infrastructură de testare și certificare, bazată pe laboratoare acreditate la nivel NATO și UE, care permit verificarea conformității produselor cu standardele naționale, europene și NATO aplicabile, inclusiv SDIP27.

În perioada următoare, BlueSpace Technology va construi un laborator de ultimă generație pentru testarea și certificarea compatibilității electromagnetice (EMC) a echipamentelor militare majore, la Moreni, județul Dâmbovița. Laboratorul va fi singura facilitate de acest tip din Europa Centrală și de Est și va permite testarea tancurilor, mașinilor de luptă blindate și a altor echipamente de mari dimensiuni.