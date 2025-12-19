Raytheon, divizie a RTX, a câștigat un contract în valoare de 168 de milioane de dolari pentru furnizarea către România a echipamentelor aferente sistemului de apărare aeriană și antirachetă Patriot, relatează Seeking Alpha.

Contractul de vânzări militare externe include un radar, un sistem de comandă și control, lansatoare și diverse echipamente de asistență și testare.

„Patriot rămâne sistemul de apărare aeriană și antirachetă preferat la nivel mondial”, a declarat Pete Bata, vicepreședinte senior al Global Patriot la Raytheon. „Ne concentrăm pe furnizarea de capacități dovedite, testate în luptă, pentru a sprijini pregătirea și a spori securitatea colectivă în întreaga Europă.”

Patriot este singurul sistem de apărare aeriană și antirachetă terestră din lume, testat în luptă, capabil să apere împotriva rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune, rachetelor balistice tactice și întregului spectru de amenințări aeriene.

Susținut de un sistem de comandă și control de clasă mondială, Patriot a interceptat sute de amenințări aeriene avansate în conflicte din întreaga lume. Patriot este fundamentul apărării aeriene pentru 19 țări, iar sistemul continuă să-și demonstreze eficacitatea împotriva amenințărilor aeriene avansate și a atacurilor complexe masive.

Contractul este a doua comandă Patriot pentru România în decursul unui an. În plus, Germania, Olanda și Spania au plasat comenzi pentru mai multe sisteme Patriot în 2025.