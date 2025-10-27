Câini-roboți și roiuri de drone cu inteligență artificială / Cum ar putea China folosi DeepSeek într-o nouă eră a războiului

China își intensifică eforturile de integrare a inteligenței artificiale (IA) în sistemele sale militare, folosind modele dezvoltate de compania DeepSeek pentru aplicații care variază de la recunoaștere automată a țintelor până la planificare strategică în timp real. O analiză Reuters a sute de documente publice – inclusiv lucrări de cercetare, brevete și anunțuri de achiziții – indică un program amplu și coordonat prin care Beijingul urmărește să reducă diferența tehnologică față de Statele Unite.

În februarie 2025, compania de stat Norinco a prezentat vehiculul militar autonom P60, capabil să desfășoare operațiuni de sprijin în luptă la viteze de până la 50 km/h. Sistemul este alimentat de un model DeepSeek și a fost promovat de oficiali ai Partidului Comunist drept un exemplu timpuriu al modului în care inteligența artificială este folosită pentru modernizarea armatei chineze.

Lansarea P60 a fost interpretată ca parte a unei strategii mai ample prin care Beijingul vizează integrarea IA în infrastructura militară pentru a obține o eficiență similară celei urmărite de Pentagon în Statele Unite. Reuters notează că, deși detaliile privind implementarea efectivă a acestor sisteme rămân secret de stat, documentele analizate arată o direcție clară spre tehnologii capabile de recunoaștere autonomă a țintelor, analiză rapidă a datelor de pe câmpul de luptă și suport decizional în timp real.

Cipuri Nvidia și tranziția către hardware produs local

Potrivit documentelor examinate, Armata Populară de Eliberare (PLA) și entitățile afiliate continuă să utilizeze și să caute cipuri Nvidia, inclusiv modele aflate sub restricții de export impuse de Statele Unite. Reuters nu a putut determina dacă aceste cipuri au fost stocate înaintea introducerii sancțiunilor din septembrie 2022, când Departamentul american al Comerțului a interzis exportul modelelor A100 și H100 către China.

Un purtător de cuvânt Nvidia, John Rizzo, a declarat pentru Reuters că „reciclarea unor cantități mici de produse vechi nu permite dezvoltarea de capabilități noi și nu ridică probleme de securitate națională. Folosirea produselor restricționate pentru aplicații militare ar fi imposibilă fără suport, software sau mentenanță”.

În același timp, cercetătorul Sunny Cheung, de la Jamestown Foundation din Washington, afirmă că PLA a crescut semnificativ numărul de contracte atribuite companiilor care declară că folosesc exclusiv cipuri produse local, în special Huawei Ascend. Reuters nu a putut confirma independent aceste afirmații, însă analiza sa asupra anunțurilor de achiziții și a brevetelor depuse în 2025 arată o cerere crescută de hardware Huawei din partea instituțiilor militare chineze.

Huawei a refuzat să comenteze pe marginea posibilelor aplicații militare ale cipurilor sale. De asemenea, Ministerul chinez al Apărării, DeepSeek și Norinco nu au răspuns solicitărilor de clarificare transmise de Reuters.

Dominanța DeepSeek în proiectele de inteligență artificială

Modelele DeepSeek sunt tot mai des menționate în documentele militare chineze. Reuters a identificat cel puțin o duzină de licitații publice din 2025 în care sunt specificate aceste modele, în timp ce doar una a făcut referire la modelul Qwen al companiei Alibaba. DeepSeek pare să fi devenit instrumentul preferat al armatei chineze pentru dezvoltarea tehnologiilor de analiză a datelor și luare automată a deciziilor.

Această dependență de DeepSeek este asociată cu obiectivul oficial al Beijingului de a obține ceea ce numește „suveranitate algoritmică” – reducerea dependenței de tehnologiile occidentale și consolidarea controlului asupra infrastructurii digitale interne.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru Reuters că „DeepSeek a oferit, și probabil va continua să ofere, sprijin pentru operațiunile militare și de informații ale Chinei”, adăugând că Washingtonul „va continua să colaboreze cu țările partenere pentru a menține tehnologia americană departe de adversari”.

Câini-roboți, roiuri de drone și simulări de război

Potrivit documentelor analizate, PLA explorează aplicarea IA în câini-roboți care operează în echipe autonome, roiuri de drone capabile să urmărească ținte fără control direct uman și sisteme de comandă imersive pentru planificare în timp real.

În noiembrie 2024, armata chineză a emis o cerere publică pentru dezvoltarea unor câini-roboți dotați cu IA, capabili să detecteze amenințări și să neutralizeze dispozitive explozive. Reuters nu a putut confirma dacă acest proiect a fost dus la capăt, dar imaginile publicate anterior de presa de stat arată câini-roboți Unitree folosiți în exerciții militare.

Compania Landship Information Technology, care integrează sisteme AI în vehicule militare Norinco, a afirmat într-un raport publicat în februarie că tehnologia sa, bazată pe cipuri Huawei, poate identifica rapid ținte din imagini satelitare și poate coordona operațiuni între radare și aeronave.

La rândul lor, cercetători de la Universitatea Tehnologică din Xi’an au susținut, într-un rezumat publicat în mai, că un sistem DeepSeek dezvoltat în cadrul instituției a reușit să analizeze 10.000 de scenarii de luptă în 48 de secunde, o sarcină care ar fi necesitat 48 de ore pentru o echipă umană. Reuters nu a putut verifica independent aceste rezultate.

Creșterea investițiilor în arme autonome

Tendințele observate în brevete și documente publice arată că armata chineză investește tot mai mult în sisteme de luptă autonome, în special în drone capabile să colaboreze în formațiuni fără intervenție umană.

Universitatea Beihang, specializată în aviație militară, folosește DeepSeek pentru a îmbunătăți luarea deciziilor în cadrul roiurilor de drone destinate să combată „ținte mici, lente și joase” – termen militar folosit pentru drone ușoare sau aeronave cu zbor la joasă altitudine.

Oficiali ai apărării chineze au declarat în mod public că mențin controlul uman asupra armelor automatizate, în contextul îngrijorărilor internaționale legate de posibila folosire necontrolată a armamentului bazat pe IA.

În paralel, armata americană derulează programe similare și intenționează să desfășoare mii de drone autonome până la sfârșitul anului 2025, ca parte a unei strategii de contracarare a superiorității numerice a Chinei în domeniul vehiculelor aeriene fără pilot.

Tranziția tehnologică: de la Nvidia la Huawei

Companii chineze precum Shanxi 100 Trust Information Technology promovează utilizarea exclusivă a cipurilor Huawei în dezvoltarea sistemelor AI pentru aplicații militare. Totuși, analiza Reuters arată că Nvidia rămâne frecvent menționată în cercetările academice și brevetele depuse de universități afiliate armatei chineze.

Reuters a identificat 35 de aplicații de brevete care fac referire la utilizarea cipurilor Nvidia A100 de către cercetători ai Universității Naționale de Tehnologie a Apărării (NUDT) și ai universităților cunoscute sub denumirea de „Cei Șapte Fii ai Apărării” – instituții aflate sub sancțiuni americane pentru colaborări militare cu Beijingul. În aceeași perioadă, aceleași entități au depus 15 brevete care menționează utilizarea hardware-ului Huawei Ascend, conceput ca substitut al cipurilor Nvidia.

În iunie 2025, Universitatea Forței Rachetelor a PLA a depus un brevet pentru un sistem de detecție a țintelor prin teledetecție, menționând că antrenarea modelului s-a făcut folosind cipuri A100.

Colonelul Zhu Qichao, director al unui centru de cercetare NUDT, a declarat pentru Reuters anul trecut că restricțiile americane au afectat „într-o anumită măsură” activitatea de cercetare, dar că armata chineză este „determinată să reducă decalajul tehnologic”.

În replică, purtătorul de cuvânt Nvidia, John Rizzo, a apreciat că cererea reală a PLA pentru hardware american este limitată: „China are mai mult decât suficiente cipuri interne pentru toate aplicațiile sale militare”, a spus acesta.

China pare astfel să își accelereze tranziția către autonomie tehnologică și militară, combinând modele de inteligență artificială precum DeepSeek cu hardware produs local, în special Huawei Ascend. În timp ce Statele Unite încearcă să limiteze accesul Beijingului la tehnologie occidentală, documentele analizate de Reuters arată o adaptare rapidă a ecosistemului chinez de apărare, care îmbină inovația civilă cu dezvoltarea militară într-un efort strategic pe termen lung.