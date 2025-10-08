Ce este racheta Tomahawk pe care președintele SUA a aprobat-o pentru Ucraina?

Statele Unite au decis să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk, una dintre cele mai avansate arme din arsenalul american. Donald Trump a confirmat că Washingtonul va livra aceste rachete „sub control operațional american”, în cadrul unui acord special care asigură că Ucraina le va folosi doar cu aprobarea directă a SUA, informează Army Recognition.

Măsura marchează o schimbare de direcție majoră în politica de sprijin militar a Statelor Unite. Pentru prima dată, un aliat primește acces la un sistem de lovituri de precizie cu rază lungă, dar menține totodată controlul decizional la Washington.

Ce este Tomahawk și de ce contează

Racheta de atac la sol Tomahawk (TLAM), dezvoltată de Raytheon pentru Marina SUA, este o armă subsonică cu rază de peste 1.600 de kilometri. Poate zbura la altitudini extrem de joase, urmărind relieful și folosind radar și GPS pentru navigație, ceea ce o face dificil de detectat și interceptat. Cu un focos de aproximativ 450 de kilograme, Tomahawk poate distruge centre de comandă, baze aeriene, depozite logistice sau infrastructură critică aflate adânc în spatele liniilor inamice.

Pentru Ucraina, integrarea Tomahawk ar însemna o creștere spectaculoasă a capacității de lovire la distanță. Kievul ar putea ataca baze rusești, noduri de comandă și depozite aflate pe teritoriul ocupat, sau chiar în interiorul Federației Ruse, fără a folosi aviația, ceea e ar reduce riscul pentru echipajele sale.

O nouă geografie a războiului

Dacă vor fi instalate pe lansatoare terestre mobile, așa cum prevede planul american, Tomahawk ar putea transforma radical frontul estic. Ținte strategice din vestul Rusiei, inclusiv baze aeriene, infrastructura Flotei Mării Negre din Crimeea și coridoarele de aprovizionare către Donbas, ar intra în raza de acțiune a Kievului.

Aceasta pune Moscova în fața unei probleme majore. IInstalațiile considerate până acum sigure datorită distanței devin vulnerabile. Experții militari avertizează că sistemele de apărare antiaeriană S-300 și chiar S-400 ar avea dificultăți să intercepteze rachetele Tomahawk, care pot zbura pe traiectorii sinuoase și la altitudini joase, lovind cu o precizie de câțiva metri.

Control comun, impact real

Chiar dacă președintele Trump a subliniat că Statele Unite vor păstra controlul asupra oricărei lansări, efectul tactic rămâne semnificativ. Comanda comună permite Ucrainei să integreze aceste lovituri în planurile sale operative, folosind date de țintire și informații furnizate de serviciile de informații occidentale.

Potrivit unor oficiali din domeniul apărării citați de Army Recognition, pregătirile pentru integrare sunt deja în curs. Unități ucrainene selectate urmează să fie instruite în operarea sistemelor și în coordonarea țintirii, în timp ce lansatoarele compatibile, fixe sau mobile, sunt adaptate pentru standardele americane.

Practic, introducerea Tomahawk-urilor în conflictul din Ucraina reprezintă cel mai important pas în modernizarea arsenalului Kievului de la livrarea sistemelor HIMARS și a rachetelor Storm Shadow.