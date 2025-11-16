Marea Baltică revine în prim-planul scenei militare globale. Cele mai avansate submarine ale NATO au fost desfășurate pentru prima dată în aceste ape de la Al Doilea Război Mondial, în ceea e marchează o schimbare strategică semnificativă în regiune, informează Interesting Engineering.

Odată o putere neutră care își păzea propriile ape, Suedia a devenit, odată cu aderarea la NATO în martie 2024, un stat de primă linie, responsabil de apărarea flancului estic al alianței, de la coasta Finlandei până la statele baltice. „ Apărăm națiunile noastre de cealaltă parte. Granița este acum pe malul estic”, a declarat contraamiralul Johan Norlén, șeful Marinei Suediei, care a evidențiat noul rol strategic al țării.

„Marea Baltică a devenit un lac NATO”

Desfășurarea are loc în contextul exercițiului Merlin, un antrenament de amploare pentru războiul antisubmarin (ASW), care implică submarine, nave de suprafață și aeronave maritime din Suedia, Germania, Olanda, Franța și SUA. Oficialii NATO au descris Marea Baltică drept un „lac NATO”, datorită concentrării fără precedent a forțelor aliate.

Informațiile disponibile sugerează că Rusia menține două-trei submarine diesel-electrice din clasa Kilo în Marea Baltică, de obicei operate din Kaliningrad.

Submarinele suedeze, recunoscute pentru tehnologia stealth, vor juca un rol esențial în supravegherea potențialelor amenințări din partea Rusiei, inclusiv a submarinelor și flotelor secrete, dar și în protecția infrastructurii subacvatice strategice, precum conductele și cablurile de comunicații.

În construcție se află două noi submarine de generație a cincea, A26 Blekinge

În prezent, Suedia operează submarine modernizate din clasa Gotland și Södermanland, susținute de corvete stealth din clasa Visby, iar în construcție se află două noi submarine de generație a cincea, A26 Blekinge (HMS Blekinge și HMS Skåne). Submarinele vor intra în serviciu în 2031 și 2035

În paralel, Suedia dezvoltă noi fregate Luleå, aproape de două ori mai mari decât corvetele actuale, echipate cu sisteme avansate de apărare aeriană și tehnologii autonome. Companii precum Saab, Babcock, Naval Group și Navantia concurează pentru contract, primele două fregate urmând să fie livrate până în 2030, iar întreaga flotă până în 2035.