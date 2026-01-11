China a dezvăluit detalii despre Hurricane 3000, un sistem de apărare aeriană montat pe camion, proiectat să neutralizeze dronele, inclusiv roiurile coordonate, la distanțe semnificative. Conform dezvoltatorilor, arma ar depăși performanțele sistemelor similare americane și poate face parte dintr-o rețea stratificată de apărare aeriană, potrivit Interesting Engineering.

Hurricane 3000 a fost prezentat public în cadrul paradei militare din Beijing, în septembrie, iar săptămâna aceasta compania de stat Norinco a făcut publice informații tehnice despre sistem. Potrivit experților, raza efectivă de interceptare depășește 3 kilometri, ceea ce îl situează „în fruntea sistemelor similare, atât în China, cât și internațional”, potrivit lui Yu Jianjun, specialist Norinco.

Precizie și putere împotriva dronelor

Sistemul folosește microunde de mare putere pentru a dezactiva electronica dronelor, într-o metodă numită „hard kill”. Spre deosebire de rachete sau tunuri antiaeriene, armele cu microunde nu depind de muniție fizică, pot acoperi o zonă largă și pot neutraliza mai multe drone simultan.

„Acest sistem permite misiuni de apărare diversificate, de la protecția obiectivelor până la securitatea frontierelor și a zonelor urbane”, a declarat Yu. Hurricane 3000 poate funcționa independent sau în rețea cu lasere și artilerie antiaeriană, pentru a forma ceea ce dezvoltatorii numesc „triunghiul de fier” împotriva dronelor.

Tehnologie bazată pe radar și senzori optici

Hurricane 3000 detectează și urmărește țintele aeriene prin radar, iar senzori electro-optici asigură urmărirea vizuală precisă. Odată blocată ținta, energia cu microunde emisă printr-un panou de antene dezactivează dronele.

Potrivit lui Yu, sistemul este mai eficient decât Leonidas, echivalentul american dezvoltat de Epirus, care are o rază de acțiune de aproximativ 2 kilometri. Testele sistemului american au arătat că acesta poate neutraliza un grup de 49 de drone quadcopter „în câteva secunde”.