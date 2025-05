China continuă să testeze misteriosul elicopter greu de atac, Z-21, menit să rivalizeze cu Apache-ul american

Analistul militar Rupprecht Deino a publicat o imagine nouă cu elicopterul chinezesc greu de atac, Z-21, surprins în zbor și postat inițial de un utilizator de pe rețeaua chineză Weibo, ACuriousPLAFan. Sub textul „long time no see” („de mult nu ne-am mai văzut”), fotografia sugerează că testele ori evaluările operaționale ale elicopterului continuă discret, la mai bine de un an de la ultima sa apariție publică, anunță ArmyRecognition.

Z-21 rămâne învăluit în mister. Nu există specificații oficiale, iar Ministerul Apărării din China nu a confirmat încă o denumire sau un rol clar în cadrul armatei. Totuși, forma, configurația senzorilor și armamentul sugerează o misiune diferită față de modelul Z-20, un elicopter de transport cu care ar putea împărți aceeași bază aerodinamică.

O îmbinare între „moștenire și inovație”

În presa chineză, Z-21 este descris ca o îmbinare între „moștenire și inovație”, posibil fiind un derivat de atac greu al platformei Z-20 — un pas important pentru Armata de Eliberare a Poporului, care până acum nu deținea un elicopter de atac greu în stilul Apache-ului american AH-64 sau al rusescului Mi-28N.

Un articol din 24 martie, publicat de un utilizator cu pseudonimul „Ursul care a dat home run” pe Weibo, susține că Z-21 poate transporta până la 16 rachete și atinge viteze de 350 km/h.

Același text afirmă că elicopterul a fost testat pe Platoul Qinghai-Tibet, o regiune folosită frecvent de armata chineză pentru a verifica performanțele platformelor în condiții dificile: altitudine mare, oxigen redus și vreme imprevizibilă. Asta ar putea indica un interes strategic pentru desfășurarea în zone muntoase, precum cele din Comandamentul Teatrului de Vest, aflat în vecinătatea Indiei și a Tibetului.

Elicopterul ar fi participat și la exerciții cu muniție reală

Elicopterul ar fi participat și la exerciții cu muniție reală, potrivit unor surse neoficiale, inclusiv la demonstrații publice sau private cum ar fi salonul aeronautic de la Zhuhai. Un raport neconfirmat susține că Z-21 ar fi distrus o dronă-țintă într-un test. Informațiile nu au fost însă validate de surse independente, rămânând la stadiul de zvon în presa chineză.

Din punct de vedere vizual, Z-21 se aliniază cu tendințele moderne: cockpit în tandem, aripi scurte pentru lansatoare și o turelă de senzori pe nas. Deși nu au fost publicate date tehnice detaliate, se speculează despre un cockpit modernizat, cu afișaje multifuncționale și sisteme de vizare montate pe cască. Imagistica existentă sugerează o structură robustă, tren de aterizare întărit și senzori electro-optici, toate semne că platforma este concepută pentru sarcini grele și misiuni în teren ostil.

China acordă o importanță deosebită acestui nou tip de elicopter

Nivelul de blindaj este necunoscut, dar analiștii militari estimează că Z-21 ar putea integra sisteme de avertizare radar, contramăsuri electronice și chiar protecție activă împotriva rachetelor, alături de capacități de țintire semi-autonomă, dotări standard pentru un elicopter de atac modern.

Mass-media chineză folosește adesea termeni simbolici pentru a descrie Z-21, supranumindu-l „zeul războiului din aer”, un limbaj tipic discursului militar oficial. Deși retoric, acest tip de exprimare reflectă importanța pe care China o atribuie acestui proiect. Descrieri precum „a spintecat cerul cu 350 km/h” sau „a încins mulțimea” în timpul unui spectacol aerian țin mai mult de propagandă decât de analiză tehnică.

Z-21 ar putea deveni o componentă-cheie a capacităților de atac ale Chinei

În ciuda tuturor incertitudinilor, reapariția elicopterului în zbor și în discuțiile online arată că proiectul este activ, fie în testare, fie în producție limitată. Nu există anunțuri despre atribuirea către unități militare sau planuri de export.

Având în vedere mediul de testare și moștenirea sa tehnologică, Z-21 ar putea deveni o componentă-cheie a capacităților de atac ale Chinei în zonele cu teren dificil, reducând dependența de platformele de import sau de generație mai veche.

Până la confirmări oficiale, orice concluzie rămâne speculativă. Însă prezența constantă a Z-21 în imagini recente și în retorica strategică sugerează că Beijingul nu intenționează să abandoneze această platformă prea curând.