China mizează pe radarul cuantic pentru a contracara aeronavele stealth F-22 și F-35

China a anunțat recent începutul producției în masă a „prinzătorului de fotoni”, un detector cuantic cu patru canale destinat aplicațiilor radar cuantice, capabil să detecteze fotoni individuali cu un nivel extrem de redus de zgomot. Dispozitivul, dezvoltat de Quantum Information Engineering Technology Research Centre din provincia Anhui, ar putea permite radarului chinez să urmărească chiar și cele mai slabe ecouri ale aeronavelor stealth, precum F-22 Raptor și F-35 Lightning II, subliniază Army Recognition.

Dacă tehnologia se dovedește funcțională, detectorul va deveni elementul central al eforturilor Chinei de a compensa avantajul SUA în lupta aeriană, prin senzori avansați și procesare a semnalului.

Detectorul de fotoni: fundamentul radarului cuantic

Radarul cuantic folosește fotoni pentru a detecta obiecte cu vizibilitate scăzută. Spre deosebire de radarele convenționale, care analizează puterea ecoului, radarul cuantic compară fotonul returnat cu perechea sa stocată, care confirmă că reflexia provine de la un obiect real.

„Prinzătorul de fotoni” poate procesa simultan mai multe fluxuri de date, fapt care sporește acuratețea și rede rata de eroare. Dispozitivul funcționează la temperaturi între –50 și –120 °C fără răcire criogenică, ceea ce îl face mai practic pentru aplicații mobile sau aeriene comparativ cu detectorii superconductori.

Avantajul militar al radarului cuantic

Radarul cuantic ar putea detecta aeronave stealth care dispersează sau absorb undele radar, chiar și atunci când acestea reflectă doar câțiva fotoni. Această capacitate face tehnologia potențial extrem de valoroasă în medii cu bruiaj electronic și pentru detectarea obiectelor cu vizibilitate redusă.

Cu toate acestea, sistemul se confruntă cu limite tehnice. Este vorba despre menținerea coerenței cuantice pe distanțe mari, interferențele atmosferice și cerințele ridicate de procesare a datelor reprezintă provocări majore.

Viitorul radarului cuantic

Dacă aceste obstacole vor fi depășite, radarul cuantic ar putea transforma conceptele de stealth, și forța forțând dezvoltatorii de aeronave să pună accent pe contramăsuri electronice și tactici alternative de supraviețuire în spațiul aerian. Integrarea acestui tip de radar în rețele de senzori terestre, aeriene și satelitare ar putea oferi o imagine continuă a spațiului aerian, ceea ce oferă o precizie fără precedent în detectare și urmărire.