China testează o nouă generație de vehicule de luptă aeropurtate IFV,  care ar putea schimba regulile jocului în Indo-Pacific / Protecție anti-drone și sisteme duale de rachete

Pe 16 august 2025, o imagine realizată de fotograful David Wang și distribuită pe platforma de socializare X a dezvăluit ceea ce pare a fi o nouă generație de vehicule de luptă aeropurtate (IFV) în curs de dezvoltare pentru Armata Populară de Eliberare (PLA) a Chinei, relatează Army Recognition.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Vehiculul, care poartă însemnele PLA și are un camuflaj digital de tip deșert, se crede că se află în faza de testare avansată și ar putea fi prezentat oficial publicului în cadrul paradei de Ziua Victoriei din 3 septembrie, care va avea loc la Beijing și va comemora 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Dacă se confirmă, prezentarea ar marca una dintre cele mai importante adiții la forțele aeriene ale Chinei din ultimele două decenii.

Platforma este considerată pe scară largă drept succesoarea modelului ZBD-03, vehiculul blindat ușor aeropurtat care a intrat în serviciul PLA la începutul anilor 2000. Deși ZBD-03 a fost lăudat pentru transportabilitatea sa aeriană și capacitatea amfibie, a fost criticat și pentru protecția blindată limitată, care îl făcea vulnerabil în medii de luptă de intensitate ridicată.

Noul vehicul pare să remedieze aceste deficiențe. Acesta adoptă un design al carcasei mai unghiular și mai robust, întărit cu blindaj ceramic modular și un compartiment posterior reconfigurat, optimizat pentru desfășurarea trupelor amfibii. Este important de menționat că, în ciuda profilului său mai greu, vehiculul păstrează compatibilitatea cu avionul de transport strategic Y-20, asigurând că poate fi desfășurat rapid în teatre de operațiuni îndepărtate.

Din punct de vedere al puterii de foc, noul vehicul reprezintă un salt înainte. Este echipat cu un tun automat estimat la 30-35 mm, asociat cu o mitralieră coaxială pentru lupte la distanță mică. Spre deosebire de predecesorul său, această platformă dispune însă de un arsenal mult mai larg de arme secundare. Pe partea stângă se află un pachet dublu de rachete ghidate antitanc (ATGM) grele, capabile probabil să penetreze blindajul tancurilor moderne de luptă. În partea dreaptă, analiștii din domeniul apărării au identificat un lansator cvadruplu pentru rachete mai mici, care pot fi utilizate în roluri antipersonal, incendiare sau termobarice. Această combinație diversă sugerează un accent deliberat pe versatilitate, permițând unui singur IFV aeropurtat să angajeze un spectru larg de ținte, de la tancuri la poziții fortificate de infanterie.

Sofisticarea suitei de protecție la bord este la fel de impresionantă. Pe lângă lansatoarele tradiționale de grenade fumigene, vehiculul este echipat cu optică avansată pentru zi și noapte și imagistică termică, asigurând operabilitatea în toate condițiile meteorologice. Cel mai remarcabil este amplasarea a trei senzori optici pe fiecare parte a șașiului, în față, în centru și în spate, oferind o conștientizare reală a situației la 360 de grade.

Acești senzori sunt conectați la sistemul de protecție activă GL-6, o măsură defensivă de distrugere capabilă să neutralizeze rachetele antitanc, munițiile rătăcitoare și chiar dronele cu vedere de tip first-person (FPV), care au devenit o amenințare majoră pe câmpurile de luptă moderne. APS este completat de o mică antenă radar dedicată sarcinilor de contracarare a sistemelor aeriene fără pilot (C-UAS), ceea ce indică faptul că proiectanții au acordat prioritate apărării stratificate împotriva amenințărilor terestre și aeriene.

Din punct de vedere strategic, dezvoltarea acestui IFV aeropurtat ilustrează o evoluție importantă în doctrina chineză. Unitățile aeropurtate au pus întotdeauna accentul pe viteză și mobilitate în detrimentul protecției, dar lecțiile învățate pe câmpul de luptă din Ucraina și Caucazul de Sud au arătat că vehiculele ușor blindate suferă pierderi devastatoare în medii saturate de drone și arme ghidate cu precizie.

Prin introducerea unei platforme aeropurtate care combină blindajul mai puternic, puterea de foc a rachetelor grele și apărarea robustă împotriva dronelor, Corpul Aeropurtat al PLA se apropie de standardele forțelor mecanizate ale NATO, unde supraviețuirea și războiul electronic integrat sunt considerate la fel de esențiale ca mobilitatea.

Momentul lansării programului este, de asemenea, semnificativ. În ultimii ani, PLA a subliniat necesitatea unor forțe de reacție rapidă capabile să proiecteze puterea în zonele regionale fierbinți, de la Marea Chinei de Sud până la Strâmtoarea Taiwan. Noul IFV, transportabil cu aeronave Y-20, ar oferi parașutiștilor chinezi capacitatea de a se desfășura nu doar ca infanterie ușoară, ci și ca formațiune mecanizată capabilă să cucerească și să mențină terenul împotriva adversarilor moderni. O astfel de capacitate s-ar putea dovedi decisivă în scenarii în care PLA trebuie să stabilească poziții înainte de sosirea brigăzilor blindate mai grele.

Dincolo de implicațiile sale tactice imediate, vehiculul reflectă tendințe mai largi în războiul blindat global. Conflictele moderne au subliniat că factorul decisiv nu mai este grosimea blindajului sau puterea de foc, ci integrarea sistemelor de protecție multidomeniu împotriva dronelor, munițiilor rătăcitoare și mijloacelor de lovire de precizie. Noul design al PLA se încadrează în această paradigmă, combinând apărarea cinetică și electronică într-o singură platformă aeriană, îmbunătățind astfel capacitatea de supraviețuire a trupelor în medii contestate.

În acest sens, apariția noului IFV aeropurtat nu este doar o etapă tehnologică importantă, ci și un simbol al modului în care China își adaptează armata la lecțiile învățate din războaiele recente. Pentru PLA, acesta reprezintă un pas către o capacitate expediționară mai credibilă, oferind forțelor sale de reacție rapidă rezistența și puterea de foc necesare pentru a opera în condiții de risc ridicat. Fie că este utilizată pentru apărarea frontierelor Chinei sau în cadrul unor operațiuni regionale mai ambițioase, platforma sporește capacitatea Beijingului de a-și proiecta puterea în scurt timp. Debutul său public, anticipat pentru luna septembrie, ar confirma determinarea Chinei de a-și moderniza forțele aeropurtate și ar evidenția rolul crescând al unităților mecanizate, rezistente la drone, în conflictele viitoare.