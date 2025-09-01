China va prezenta pentru prima dată publicului avionul de luptă J-20 „Mighty Dragon” / O declarație că flota de avioane de generația a cincea este matură, numeroasă și pregătită

China va expune pentru prima dată avionul de luptă invizibil J-20, cunoscut sub numele de „Mighty Dragon” (Mărețul Dragon), în cadrul unui eveniment public programat între 19 și 23 septembrie la Changchun, în provincia Jilin. Anunțul a fost făcut de Forțele Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare (PLAAF), iar momentul este considerat unul deosebit de important, deoarece până acum publicul larg nu a avut ocazia să vadă de aproape această aeronavă, potrivit InterestingEngineering.

Prezentarea are loc într-un context simbolic, în luna septembrie 2025, când China marchează 80 de ani de la eliberarea de sub ocupația japoneză din cel de-al Doilea Război Mondial.

J-20, proiectat de Chengdu Aerospace Corporation, a fost până acum prezent doar în demonstrații aeriene și survoluri. Apariția pe sol este privită ca un semnal al încrederii Beijingului în nivelul de maturitate și performanță atins de acest program. Potrivit rapoartelor, „această decizie reflectă deschiderea și încrederea crescândă în capabilitățile aeronavei”.

Evenimentul va fi unul amplu, reunind peste 100 de aeronave și echipamente, active și retrase. Printre modelele confirmate se numără J-16, J-10C, avionul de antrenament JL-10 și elicopterul Z-20. De asemenea, sunt planificate demonstrații ale echipelor acrobatice Bayi, Red Falcon și Sky Wing, precum și primele formații de bombardiere care vor zbura la joasă altitudine pentru a evidenția capacitățile de lovire ale Chinei.

Publicul va putea participa și la activități interactive, inclusiv simulatoare, controale de drone, salturi cu parașuta, expoziții tematice și standuri de recrutare pentru piloți. Organizatorii descriu evenimentul nu doar ca o prezentare de tehnică militară, ci și ca „o platformă de relații publice și recrutare”.

Piesa centrală a expoziției va fi însă J-20. Avionul a fost conceput pentru misiuni de luptă la distanțe mari și angajamente dincolo de raza vizuală, având un design stealth menit să reducă semnătura radar. Potrivit informațiilor disponibile, flota Chinei numără deja peste 200 de unități operaționale, aflate în producție de serie. Noul motor WS-15 îi oferă capacitatea de „supercruise” – zbor supersonic fără utilizarea postcombustiei –, precum și o putere suplimentară pentru senzori și sisteme.

China a prezentat recent și o versiune cu două locuri a J-20, dotată cu un sistem electro-optic modernizat și un camuflaj revizuit. Conform rapoartelor, această variantă ar putea fi deja operațională sau foarte aproape de intrarea în serviciu.

Avionul este, de asemenea, proiectat să coopereze cu drone în conceptul cunoscut sub denumirea de „loyal wingman”. Din acest punct de vedere, J-20 este văzut drept răspunsul Chinei la aeronavele americane F-22 Raptor și F-35 Lightning II, precum și la modelul rusesc Su-57.

Prezentarea statică a J-20 este interpretată nu doar ca o oportunitate oferită cetățenilor chinezi, ci și ca un mesaj strategic transmis pe plan internațional. Pentru publicul intern, evenimentul transmite ideea „uitați cât de departe a ajuns forța noastră aeriană și aveți încredere în puterea ei”. În același timp, rivalilor externi, precum Statele Unite, Taiwan și Japonia, China dorește să le arate că flota sa de avioane de generația a cincea este matură, numeroasă și pregătită.