Companiile germane de apărare Rheinmetall și MBDA Germany intenționează să înființeze, la începutul anului 2026, o societate mixtă dedicată dezvoltării și producției de sisteme de armament laser pentru nave militare. Noul proiect vizează dotarea Marinei Germane (Deutsche Marine) cu o capacitate suplimentară de apărare la distanță scurtă, în special împotriva dronelor și a altor amenințări aeriene rapide, anunță Interesting Engineering.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Inițiativa se bazează pe o colaborare începută în 2019 și vine după testarea cu succes a unui prototip de armă laser navală, integrat pe o navă militară germană și operat timp de un an în condiții reale. Potrivit celor două companii, testele au confirmat fezabilitatea utilizării sale operaționale.

Noua entitate va avea ca obiectiv principal furnizarea de sisteme laser funcționale pentru Marina Germană, acestea urmând să completeze armamentul existent, precum tunurile navale și rachetele ghidate, nu să le înlocuiască.

Precizie extremă la distanțe mari

Rheinmetall și MBDA afirmă că sistemul laser este conceput pentru a neutraliza ținte aeriene mici și foarte rapide, o categorie de amenințări aflată în plină expansiune pe fondul proliferării dronelor militare și comerciale.

În cadrul testelor pe mare, prototipul a fost supus la peste 100 de exerciții de urmărire și angajare a țintelor, inclusiv în scenarii de tip „blue sky”, în care fasciculul laser nu se bazează pe fundalul terenului pentru stabilizare. Potrivit companiilor, sistemul a reușit să urmărească stabil obiecte extrem de mici la distanțe mari, inclusiv ținte de dimensiunea unei monede de un euro.

Laserul poate concentra cu mare precizie energia asupra țintei, ceea ce reduce riscul de depășire a acesteia și limitează efectele colaterale. Sistemul și-a dovedit eficiența inclusiv în condiții dificile, precum mișcarea navei pe mare și interferențele atmosferice.

După finalizarea testelor navale, prototipul a fost transferat la Centrul de Competență pentru Laser al Serviciului Tehnic Militar pentru Armament și Muniții (WTD 91) al forțelor armate germane, în Meppen, unde este supus în prezent unor teste suplimentare, inclusiv pentru apărarea terestră împotriva dronelor.

O miză industrială și strategică

Roman Köhne, șeful diviziei Arme și Muniții din cadrul Rheinmetall, a declarat că viitoarea societate mixtă este un exemplu al beneficiilor cooperării industriale și tehnologice strânse la nivel național. El a subliniat că parteneriatul a permis ambelor companii să își valorifice competențele specifice și să dezvolte rapid un produs matur pentru Bundeswehr.

Un obiectiv central al proiectului este „naționalizarea” tehnologiei, astfel încât dezvoltarea, producția și mentenanța pe termen lung să rămână în Germania. Potrivit lui Köhne, acest lucru contribuie la protejarea locurilor de muncă, la extinderea capacităților industriale interne și la consolidarea securității aprovizionării în perioade de criză.

La rândul său, Thomas Gottschild, directorul general al MBDA Germany, a afirmat că noua companie își propune să stabilească standarde noi în domeniul armelor laser militare dezvoltate și fabricate în Germania. El a subliniat că proiectul este rezultatul unor ani de colaborare și are ca scop introducerea rapidă pe piață a unui sistem laser naval deja validat prin teste extinse.