Companiile turcești de apărare iau cu asalt Europa, chiar dacă țara nu are acces la mecanismul de finanțare SAFE / România, client important și poartă de intrare în UE

Chiar dacă „poarta” Uniunii Europene pare închisă pentru Turcia în ceea ce privește accesul la instrumentul SAFE de finanțare a apărării, industria turcă de apărare „inundă” Europa. Edificator în acest sens este un articol din presa turcă – de acum câteva zile – cu titlul: „Vântul industriei turcești de apărare bate în Europa”, potrivit Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

În timp ce industria turcă de apărare trece prin una dintre cele mai productive perioade de export, furnizând echipamente produse pe plan intern pe întreg continentul, din Portugalia până în Spania, din Germania până în Polonia, Ankara elaborează planuri de extindere suplimentară în următorii ani.

Din acest motiv, unele state membre ale UE se întreabă în ce măsură Turcia ar putea revendica accesul la instrumentul de finanțare SAFE.

Reacția UE și a Ankarei

Primul răspuns oficial din partea UE (care face referire clară la Turcia) a venit de la comisarul pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, care, răspunzând unei întrebări puse în acest sens, a subliniat că „Uniunea Europeană urmărește în toate acțiunile sale să protejeze interesele de securitate și apărare atât ale sale, cât și ale statelor sale membre, inclusiv ale Republicii Cipru”.

Citește și: Otokar vrea să proiecteze vehicule militare în România împreună cu Automecanica, în cadrul joint venture-ului local / Produsele, promovate ca fiind „Made in România”: „Vrem să promovăm acest proiect din interiorul României, nu din Turcia”

El a subliniat, de asemenea, că „instrumentul financiar SAFE stabilește condiții stricte de eligibilitate, pentru a se asigura că achizițiile și proiectele implementate în cadrul instrumentului servesc exclusiv obiectivelor de securitate și apărare ale UE”.

„UE nu a încheiat niciun acord cu Turcia în acest domeniu. Prin urmare, companiilor turcești nu li se permite să participe la achiziții comune SAFE”, a declarat el.

Chiar și așa, planurile Turciei nu par a fi afectate, surse diplomatice turcești raportând că „deși Turcia nu are acces la SAFE, există multe state europene care doresc să coopereze cu noi în sectorul apărării”.

„Rețelele” industriei de apărare turcești

Să începem cu cele mai recente acorduri. TUSAȘ (Turkish Aerospace and Defense Industries) a semnat în Spania programul Hürjet. Este vorba despre un avion ușor de antrenament și atac, cu capabilități multirol, echipat cu sisteme avansate și flexibilitate ridicată (Advanced Jet Trainer & Light Attack Aircraft) dezvoltat de TUSAȘ (Turkish Aerospace Industries – TAI) și dorit de Spania, un demers ce marchează primul export al unui avion turcesc în acest scop.

Relația dintre Spania și Turcia în domeniul apărării este consolidată și mai mult prin atitudinea pozitivă a Spaniei față de achiziția de către Turcia a avioanelor de vânătoare Eurofighter, având în vedere că modelul aparține unui consorțiu de producție din care Spania face parte alături de Regatul Unit, Italia și Germania.

Printre acordurile recente se numără și cel dintre Turcia și Italia. Compania producătoare de drone Baykar – deținută de ginerele lui Erdogan – a finalizat achiziția companiei aeriene italiene Piaggio Aerospace, cu o istorie de 140 de ani, așa cum a anunțat luni (30/6) Ministerul italian al Întreprinderilor și Produselor Fabricate în Italia.

Dar Turcia exportă și către alte țări europene, atât vehicule aeriene, cât și terestre. „Toată lumea știe nivelul înalt pe care l-am atins în domeniul sistemelor fără pilot”, spun analiștii turci, subliniind rolul principal al Bayraktar TB-2 și că țări precum România, Polonia, Albania, Croația și Kosovo utilizează deja drone turcești.

Tancuri și vehicule turcești în Europa

Tancurile turcești au fost subiectul unei atenții deosebite în Europa în ultimul deceniu.

În ceea ce privește exporturile, se remarcă Otokar (producătorul unui autobuz și vehicul militar turcesc), Nurol (un grup industrial de companii activ în industria de apărare) și BMC (unul dintre cei mai mari producători de mașini, autobuze, camioane militare și vehicule blindate), importante fiind comenzile mari ale Otokar către Estonia și România și exporturile Nurol către Ungaria.

Analiștii turci subliniază că „vânzarea de vehicule blindate către aceste țări nu este o sarcină ușoară: companiile turcești au depășit concurenți puternici. Companiile turcești au reușit să producă cele mai potrivite vehicule pentru nevoile fiecărei țări”. Presa turcă subliniază că „în doar câțiva ani, Turcia a devenit o țară care exportă avioane de vânătoare, nave de război, vehicule blindate de comandă și drone către țări europene și NATO importante”.

Acordurile de cooperare încheiate la IDEF 2025

În ceea ce privește acordurile de cooperare transfrontalieră semnate în marja IDEF 2025 (Expoziția de Echipamente de Apărare) desfășurată la Istanbul, acordul care i-a șocat pe unii europeni (în special, Grecia și Cipru n.trad.) a fost cel dintre Regatul Unit și Turcia. Se reamintește că cele două state au semnat un memorandum de înțelegere care va permite Turciei să achiziționeze avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon, deschizând calea pentru o posibilă comandă de miliarde de dolari pentru până la 40 de aeronave.

Potrivit președintelui Administrației de Stat a Fabricilor de Apărare (SSB), tranzacțiile efectuate la IDEF 2025 s-au ridicat la 9 miliarde de dolari, aproximativ 5,85 miliarde de dolari provenind din acorduri de export, iar pe parcursul expoziției s-au pus în total 270 de semnături pe diverse acorduri.

Alte acorduri-colaborări:

Semnarea unui contract de către Indonezia pentru achiziționarea a 48 de avioane de vânătoare KAAN (TAI) din Turcia.

Vânzarea a două fregate MILGEM către Indonezia în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari.

Acord strategic între Baykar și Korean Air pentru cooperarea în dezvoltarea sistemelor aeriene fără pilot (UAS).

Cooperarea între Katmerciler din Turcia pentru coproducția de vehicule EREN 4×4 cu Malaezia.

Semnarea unui acord între TAI (Turkish Aerospace Industries) și MİRĀS din Azerbaidjan pentru modernizarea și întreținerea aeronavelor de origine rusă.

În plus, Roketsan a prezentat Tayfun Block-4, prima rachetă hipersonică turcească, capabilă de o viteză Mach 5 și o rază de acțiune de până la 1.000 km, precum și NEB HAYALET, o bombă de penetrare de peste 7 metri.

STM a prezentat noi nave autonome din categoria navală, precum MARLIN ASuW, ULAQ Global și SANCAR.

În sfârșit, au fost semnate acorduri de către instituțiile turcești pentru activități în domeniul materialelor de apărare, în domeniul spațial și al tehnologiilor climatice.

Profiturile

Ca urmare a celor prezentate mai sus, industria turcă de apărare a reușit să realizeze o creștere semnificativă a exporturilor sale în ultimii ani.

În 2023, exporturile de echipamente de apărare și aerospațiale s-au ridicat la aproximativ 5,5 miliarde de dolari, înregistrând o creștere de 27% față de 2022.

În 2024, exporturile au continuat să crească, ajungând la 7,1 miliarde de dolari și stabilind un nou record.

Compania Baykar a avut în 2023 venituri de aproximativ 2 miliarde de dolari, din care 90% au provenit din exporturi.

TUSAȘ (Turkish Aerospace Industries) a avut venituri de 63,575 miliarde de lire turcești în 2023.

Aselsan, cea mai mare companie de electronică militară din Turcia, a avut venituri de 3,48 miliarde de dolari în 2024.

Roketsan, specializată în sisteme de rachete, a avut venituri de 1,1 miliarde de dolari în 2023.

Per total, în 2024, industria turcă de apărare a înregistrat un nou record în privința exporturilor, ajungând la 7,1 miliarde de dolari, o creștere de aproximativ 29% față de 2023, în timp ce pentru 2025 își propune să depășească 10 miliarde de dolari.