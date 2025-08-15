Confruntată cu o penurie de tancuri, Rusia va primi astfel de vehicule din Coreea de Nord, împreună cu echipajele lor – Budanov / Ce primește Phenianul în schimb e neprețuit – doar trei țări din lume beneficiază de așa ceva

Coreea de Nord intenționează să trimită în Rusia tancurile sale principale de luptă și transportoarele blindate de trupe, împreună cu echipajele acestora, potrivit lui Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații al apărării din Ucraina, transmite Militarnyi.

Generalul-locotenent a declarat acest lucru într-un interviu acordat ziarului The Japan Times.

La jumătatea lunii iunie, s-a aflat că Phenianul va trimite în următoarele luni unități de geniu militar, în număr de 6.000 de persoane, pentru a efectua lucrări de deminare și reconstrucție în regiunea Kursk din Rusia.

Când a fost întrebat despre acest lucru, șeful Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina și-a exprimat îndoiala că acesta ar fi singurul scop al acestor trupe.

„Unii dintre ei ar putea fi, într-adevăr, implicați în operațiuni de deminare și construire de fortificații, dar o vor face toți?”, s-a întrebat el.

Implicații strategice

El a adăugat că planurile pentru noua desfășurare a trupelor nord-coreene în Rusia „includ între 50 și 100 de unități de echipament nord-coreean, inclusiv tancuri de luptă principale M-2010 – cunoscute și sub numele de Cheonma-D – și transportoare blindate de personal BTR-80”.

În consecință, aceste echipamente blindate, împreună cu echipajele lor, ar putea fi implicate în operațiuni de luptă împotriva Ucrainei.

Potrivit lui Budanov, în acest fel Coreea de Nord câștigă o experiență de luptă unică, deoarece doar câteva țări din lume au avut ocazia să poarte un război la o asemenea scară.

„În prezent, există doar trei țări în lume cu experiență în conducerea unui război modern pe un front foarte larg, folosind aproape toate mijloacele disponibile – Ucraina, Rusia și Coreea de Nord”, a subliniat Budanov.

