Coreea de Nord a construit o bază militară secretă la 27 de kilometri de frontiera cu China, unde sunt depozitate rachete balistice intercontinentale cu capacitate nucleară

Coreea de Nord a construit o bază militară secretă la 27 de kilometri de frontiera cu China, care să fie folosită la depozitarea ultimelor rachete balistice cu rază lungă de acţiune (ICBM), inclusiv cu capacitate nucleară, dezvăluie într-un raport Centrul de Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), un grup de reflecţie cu sediul la Washington, relatează AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Această bază de rachete balistice – nedeclarată – se află la doar 27 de kilometri de frontiera cu China, precizează în raport CSIS.

În baza Sinpung-dong probabil se află rachete balistice intercontinentale (ICBM), inclusiv cu capacitate nucleară, se arată în raport.

Acest armament ”reprezintă o potențială amenințare nucleară la adresa Asiei de Est şi continentului american”, potrivit CSIS.

Această bază este una dintre cele ”15-20 de baze de rachete balistice, instalaţii de mentenanţă, de susţinere, de depozitare de rachete şi ogive pe care Coreea de Nord nu le-a declarat niciodată”, potrivit centrului de reflecţie american.

Este vorba despre ”primul studiu aprofundat din surse deschise care confirmă (existenţa) bazei”, precizează CSIS.

Această descoprire intervine după ce dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a cerut recent o ”extindere rapidă” a capacităţilor nucleare ale Coreei de Nord.

Phenianul a anunţat că nu va rennţa niciodată la armamentul nuclear şi s-a declarat o putere nucleară ”ireversibilă” în urma eşecului unui summit, în 2019, la hanoi, în Vietnam, între Kim Jong Un şi preşedintele american Donald Trump.