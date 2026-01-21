Coreea de Sud a început desfășurarea operațională a celei mai mari rachete balistice din istoria sa, Hyunmoo-5, un proiectil sol-sol de mare putere conceput pentru a lovi ținte subterane fortificate din Coreea de Nord, anunță publicația coreeană The Korea Herald.

Supranumită „racheta monstru” datorită dimensiunii și puterii sale, Hyunmoo-5 transportă o încărcătură convențională de peste 8 tone, și a fost descrisă ca una dintre cele mai grele încărcături ne-nucleare integrate vreodată într-o rachetă balistică.

Numărul exact de rachete desfășurate rămâne secret

Potrivit unor oficiali militari coreeni, desfășurarea rachetelor către unitățile de primă linie a început la sfârșitul anului trecut, iar integrarea completă este așteptată înainte de 2030. Ministerul Apărării a confirmat că armata „merge înainte cu integrarea Hyunmoo-5”, deși numărul exact de rachete desfășurate rămâne secret.

Racheta are rol strategic în descurajarea Coreei de Nord, și a fost proiectată să distrugă buncăre subterane fortificate, inclusiv facilități de comandă și control utilizate de liderul nord-coreean Kim Jong-un.

Hyunmoo-5 este parte centrală a doctrinei sud-coreene KMPR (Korea Massive Punishment and Retaliation), care prevede lovituri convenționale masive asupra conducerii și infrastructurii strategice nord-coreene în cazul unui atac nuclear. De asemenea, susține elemente ale conceptului preventiv Kill Chain și sistemul de apărare aeriană și antirachetă al Coreei.

Caracteristici unice și rol de penetrare a buncărelor

Detaliile tehnice ale rachetei sunt clasificate, însă se știe că Hyunmoo-5 folosește combustibil solid și a fost dezvoltat înainte de octombrie 2022. Potrivit rapoartelor, racheta cântărește aproximativ 35 de tone, iar încărcătura sa de peste 8 tone include nu doar exploziv, ci și un înveliș dens din metal pentru a spori capacitatea de penetrare a buncărelor. Racheta lovește ținta la viteze aproape hipersonice, ceea ce îi conferă energie cinetică uriașă pentru a pătrunde în sol înainte de detonare.

Specialiștii compară Hyunmoo-5 cu GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator din SUA, dar cu o energie de impact mai mare datorită traiectoriei balistice. Totuși, experții avertizează că racheta nu trebuie confundată cu o armă nucleară tactică. În timp ce este eficientă împotriva multor facilități subterane, obiectivele îngropate la 80–100 metri adâncime ar putea supraviețui unui atac direct.

Racheta este destinată în special Coreei de Nord

Deși clasificată ca rachetă cu rază scurtă, Hyunmoo-5 poate atinge aproximativ 600 km cu încărcătura actuală. În funcție de greutatea sarcinii, racheta ar putea depăși însă 3.000 km, iar cu o încărcătură mai ușoară ar ajunge chiar la 5.000 km, ceea e o plasează în categoria rachetelor cu rază intermediară.

Dezvoltarea acestei rachete a fost posibilă după eliminarea limitelor bilaterale între Coreea de Sud și SUA, care restricționau anterior raza rachetelor la 180 km și greutatea încărcăturii la 500 kg. Atât Hyunmoo-4, cât și Hyunmoo-5 reflectă eforturile Seulului de a exploata aceste relaxări pentru a produce rachete cu rază mai mare și sarcini mai grele.

Oficialii sud-coreeni afirmă că racheta este destinată exclusiv Coreei de Nord, însă Seulul ia în calcul și nevoile regionale de descurajare, inclusiv posibile amenințări din partea Chinei și Rusiei. De asemenea, Coreea de Sud discută ipotetic și despre dezvoltarea de arme nucleare, ceea ce ar presupune retragerea din Tratatul de Neproliferare Nucleară.

Într-un astfel de scenariu, Hyunmoo-5 ar fi un candidat natural pentru o încărcătură nucleară, mult mai ușoară decât cea convențională, extinzând considerabil raza de acțiune.