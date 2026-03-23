Marina Statelor Unite intenționează să investească aproximativ 900 de milioane de dolari într-un nou sistem de producție automatizat, bazat pe inteligență artificială și robotică, pentru a depăși criza acută de forță de muncă din industria construcțiilor navale militare.

Proiectul, denumit „Hadrian”, prevede construirea unor fabrici capabile să producă componente pentru submarine, cu intervenție umană minimă. Scopul este dezvoltarea unei linii de producție aproape complet automatizate, capabile să funcționeze continuu, potrivit Interesting Engineering.

„Nu este doar o altă fabrică. Este un model complet diferit. Aceste sisteme transformă materia primă direct în componente gata de testare, într-un proces integrat care înlocuiește zeci de furnizori”, a declarat secretarul Marinei SUA, John Phelan, la inaugurarea unei unități Hadrian în statul Alabama.

Criza de personal, motorul schimbării

Decizia vine pe fondul unei lipse severe de muncitori specializați, în special sudori, tehnicieni și ingineri. Oficialii americani consideră că formarea unei noi generații de specialiști ar fi prea lentă și costisitoare, astfel că soluția este automatizarea accelerată.

„Principala problemă este că nu găsim suficienți lucrători calificați, așa că trebuie să automatizăm”, a explicat Chris Power, directorul general al companiei Hadrian.

Construcția submarinelor moderne este extrem de complexă. Un submarin din clasa Virginia necesită între 13 și 18 milioane de ore de muncă, iar unul din clasa Columbia ajunge la aproximativ 34 de milioane de ore.

Marina SUA își propune să crească ritmul de producție la două submarine de atac și unul nuclear pe an, însă capacitatea actuală nu permite atingerea acestui obiectiv.

Fabrici controlate de inteligență artificială

Noile facilități ar putea automatiza până la 80% din procesul de producție. Inteligența artificială va gestiona fluxurile de lucru, iar roboții vor realiza majoritatea operațiunilor fizice.

Rolul oamenilor nu va dispărea, dar se va transforma. În loc să execute direct lucrările, aceștia vor supraveghea și coordona sistemele robotizate.

Un element central al proiectului este software-ul „Opus”, un sistem de operare pentru fabrici bazat pe AI, care permite gestionarea flexibilă a producției și utilizarea eficientă a echipamentelor.

Potrivit oficialilor, această abordare ar putea face fabricile de până la 10 ori mai productive și ar reduce drastic timpul necesar pentru instruirea personalului, de la ani la doar 30-40 de zile.