Israelul a plasat o primă comandă pentru DefendAir, un sistem antidrone dezvoltat de compania ParaZero Technologies, conceput să captureze fizic dronele ostile cu ajutorul unor plase, fără a folosi explozibili, potrivit ArmyRecognition.

Compania a precizat că ordinul de achiziție provine de la o entitate majoră din domeniul apărării israeliene, fără a dezvălui numele clientului sau numărul de sisteme comandate. Pachetul include însă livrarea mai multor unități, integrarea acestora și instruirea personalului, semn că sistemul ar urma să fie introdus rapid în serviciul operațional, într-un context în care apărarea antidrone la distanță mică este tratată ca o necesitate urgentă pe câmpul de luptă.

Metoda reduce semnificativ riscurile pentru trupele proprii

DefendAir este un sistem antidrone multistratificat, a cărui „armă” principală este un lansator de plase brevetat. Acesta poate fi utilizat ca dispozitiv portabil, montat pe o turelă fixă sau integrat pe o dronă de interceptare.

Conceptul tactic este relativ simplu. Plasa este proiectată asupra dronei țintă, iar aceasta înfășoară elicele sau suprafețele de control și neutralizează aparatul prin pierderea portanței și a controlului. Spre deosebire de soluțiile explozive sau de foc, susțin oficialii ParaZone, metoda reduce semnificativ riscurile pentru trupele proprii, civili și infrastructura critică din apropiere.

Deși ParaZero descrie sistemul drept o soluție „soft-kill”, efectul este unul cinetic, dar non-exploziv, ceea ce îl situează în categoria tot mai importantă a sistemelor de „capturare și dezactivare”.

Din punct de vedere tehnic, DefendAir este gândit pentru mai multe scenarii operaționale

Varianta cu dronă de interceptare are o rază de acțiune de până la doi kilometri, cea cu turelă fixă poate acoperi distanțe de până la 100 de metri, iar lansatorul portabil este eficient la aproximativ 35 de metri. Această flexibilitate permite protejarea perimetrelor, a obiectivelor fixe, dar și asigurarea unei ultime linii de apărare pentru unități aflate în mișcare.

Dimensiunea plasei variază în funcție de configurație, turela fiind capabilă să lanseze cele mai mari plase, în timp ce versiunile mobile folosesc plase mai mici, optimizate pentru reacție rapidă. Sistemele cu turelă și dronă interceptor pot funcționa autonom, fiind conectate la radar și senzori optici pentru detectare și urmărire, în timp ce varianta portabilă rămâne manuală, cu posibilitatea utilizării unor sisteme de ochire asistate.

Capturarea fizică a dronei, o soluție pragmatică

Relevanța sistemului pentru Israel este amplificată de capacitatea sa declarată de a funcționa în medii în care bruiajul este ineficient sau nedorit. ParaZero promovează DefendAir ca fiind eficient în medii cu spectru radio restricționat și împotriva dronelor ghidate prin fibră optică, un tip de amenințare care nu poate fi neutralizat prin mijloace clasice de război electronic și care a devenit tot mai prezent în conflictele recente.

În astfel de situații, capturarea fizică a dronei devine o soluție pragmatică, mai ales când aparatul zboară foarte aproape de țintă sau când utilizarea bruiajului ar afecta comunicațiile proprii.

Un avantaj suplimentar

Analiștii militari consideră că, în serviciul israelian, DefendAir ar putea fi folosit cu precădere ca strat de apărare apropiată pentru obiective sensibile: posturi de frontieră, depozite de muniții, puncte de comandă temporare sau infrastructură urbană, unde utilizarea rachetelor interceptoare sau chiar a focului de armă poate fi problematică din punct de vedere politic și tactic.

Un avantaj suplimentar este posibilitatea exploatării informative, deoarece capturarea unei drone relativ intacte permite analiza încărcăturii, a componentelor de ghidaj și a semnăturilor tehnice, un aspect important pentru ciclurile rapide de informații într-un mediu în care adversarii își adaptează constant tacticile.

Rată de interceptare de 100%

ParaZero afirmă că DefendAir a atins o rată de interceptare de 100% în mai multe teste de teren și că sistemul a fost demonstrat și în fața unor oficiali NATO de rang înalt, în scenarii realiste de apărare a bazelor. Sistemul este optimizat în special pentru neutralizarea dronelor mici și medii, precum quadcoptere și aparate comerciale utilizate pentru recunoaștere, lansări de grenade sau atacuri de tip FPV, dar compania susține că abordarea cu plase poate fi extinsă și către platforme mai mari.

În acest sens, ParaZero indică un test de interceptare reușit asupra unei drone de transport greu DJI FlyCart, relevant pentru protejarea porturilor, depozitelor și perimetrelor urbane.

DefendAir nu este destinat să înlocuiască sistemele strategice de apărare aeriană împotriva rachetelor sau aeronavelor, însă completează golul de la nivel inferior, acolo unde amenințările apar la joasă altitudine, în medii aglomerate și unde timpul de reacție este extrem de scurt.